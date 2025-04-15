Північний Рейн-Вестфалія

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2730 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28408 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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У низці країн Європи та у Канаді рекордне зростання кашлюку: експерти вважають це нормалізацією після пандемії

У Німеччині зафіксовано 24 000 випадків кашлюку - найбільше з 2013 року. У Польщі та провінції Квебек також спостерігається різке збільшення захворюваності на початку 2024 року.

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Невідомі дрони помічені над стратегічними об'єктами Німеччини

У Німеччині зафіксували прольоти невідомих дронів над хімічним парком, складом боєприпасів та військовим аеродромом. Поліція розслідує можливе шпигунство в контексті російської агресії.

Новини Світу • 14 січня, 20:05 • 36244 перегляди

У Німеччині можна купити бункер часів Другої світової війни за один євро

У місті Хамм виставили на аукціон триповерховий бункер часів Другої світової війни за 1 євро. Проте новому власнику доведеться витратити 620 тисяч євро на його знесення.

Новини Світу • 18 грудня, 05:14 • 18525 перегляди

У Німеччині виявлено спалах віспи мавп

У Північному Рейн-Вестфалії виявлено новий штам вірусу Mpox у чотирьох членів однієї родини. Інфекція потрапила до Німеччини після повернення одного з членів сім'ї з Африки.

Новини Світу • 16 грудня, 15:05 • 17973 перегляди

У Німеччині виявили 95 кг кокаїну в коробках з бананами в супермаркетах

У супермаркетах Північного Рейну-Вестфалії знайшли 95 кг кокаїну в коробках з бананами з Південної Америки. Вартість партії на чорному ринку оцінюється в понад 7 млн євро.

Новини Світу • 23 вересня, 18:24 • 23342 перегляди

Німеччина готується до передислокації сотень тисяч військових на східний фланг НАТО

Німеччина готується розгорнути до 800 000 військовослужбовців і 200 000 одиниць техніки на східному фланзі НАТО на випадок нападу Росії на країну Альянсу.

Війна • 14 липня, 02:30 • 110264 перегляди

Німеччина розробляє план перекидання військ у разі нападу Росії на НАТО

Німеччина розробляє секретний план розгортання до 800 000 військовослужбовців НАТО і 200 000 одиниць техніки через автомагістраль А2 до Східної Європи на випадок нападу Росії на східний фланг Альянсу.

Війна • 13 липня, 22:11 • 103695 перегляди

У Німеччині через сильні дощі сталися повені, які змивали автомобілі у річку

Через проливні дощі, які призвели до затоплення вулиць і підвалів в деяких районах Німеччини, автомобілі плавали вулицями, а люди виявилися замкненими в своїх будинках. Повідомлень про постраждалих не надходило.

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Труднощі перекладу: російські хакери розіслали німецьким політикам фішингові листи, але наробили помилок у тексті

Російські хакери розіслали фішингові електронні листи з помилками німецькою мовою, але наробили в тексті помилок. Наразі відомство із захисту конституції Німеччини (контррозвідка) попередило про нову загрозу російських кібератак.

Новини Світу • 16 травня, 18:50 • 24285 перегляди

Виробник матеріалів Knauf, якого запідозрили у постачанні продукції до Маріуполя, хоче повністю піти з ринку рф

Виробник будівельних матеріалів Knauf планує повністю піти з російського ринку після понад 30 років роботи на ньому, маючи на меті передати свій бізнес місцевому менеджменту. Раніше компанію запідозрили у постачанні продукції до окупованого Маріуполя.

Новини Світу • 22 квітня, 09:59 • 19721 перегляди

У Німеччині правоохоронці з'ясовують, чи брали участь їх компанії у постачанні продукції до Маріуполя

Правоохоронні органи Німеччини розслідують, чи порушили німецькі компанії санкції, постачаючи будівельні матеріали для відбудови окупованого росією українського міста Маріуполь, проти чого застерігав німецький уряд, оскільки це слугує російській пропаганді.

Війна • 5 квітня, 14:07 • 57010 перегляди
Ексклюзив

Knauf Україна остаточно відмовилась коментувати ситуацію з постачанням продукції до окупованого Маріуполя: заборонив німецький офіс

Дві німецькі компанії, Knauf і WKB Systems, постачають росіянам будівельні матеріали для відбудови окупованого Маріуполя. У компанії Knauf Україна остаточно відмовились коментувати ситуацію, щодо допомоги окупантам.

Війна • 5 квітня, 09:38 • 183649 перегляди

Німецькі компанії допомагають рф з будівництвом в окупованому Маріуполі - ЗМІ

Як мінімум дві компанії з ФРН - Knauf та WKB Systems - постачають будматеріали для використання у Маріуполі, випливає з розслідування програми Monitor Німецького телеканалу ARD.

Війна • 4 квітня, 07:12 • 32922 перегляди

Українці у Німеччині мають поставити свої автомобілі на облік

Українські біженці в Німеччині повинні зареєструвати свої автомобілі та отримати німецькі номерні знаки до 31 березня, якщо вони перебувають у країні більше року, інакше їм загрожує штраф за водіння без реєстрації.

Суспільство • 7 березня, 10:05 • 68501 перегляди