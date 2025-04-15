Північний Рейн-Вестфалія

Українці у Німеччині мають поставити свої автомобілі на облік

Українські біженці в Німеччині повинні зареєструвати свої автомобілі та отримати німецькі номерні знаки до 31 березня, якщо вони перебувають у країні більше року, інакше їм загрожує штраф за водіння без реєстрації.