Північний Рейн-Вестфалія

Циклон "Макс" принесе снігопади у північні та східні регіони Німеччини. На півдні очікуються дощі з температурою до +10°C, яка згодом вирівняється по всій країні до -1...+6°C.
У Німеччині зафіксовано 24 000 випадків кашлюку - найбільше з 2013 року. У Польщі та провінції Квебек також спостерігається різке збільшення захворюваності на початку 2024 року.
У Німеччині зафіксували прольоти невідомих дронів над хімічним парком, складом боєприпасів та військовим аеродромом. Поліція розслідує можливе шпигунство в контексті російської агресії.
У місті Хамм виставили на аукціон триповерховий бункер часів Другої світової війни за 1 євро. Проте новому власнику доведеться витратити 620 тисяч євро на його знесення.
У Північному Рейн-Вестфалії виявлено новий штам вірусу Mpox у чотирьох членів однієї родини. Інфекція потрапила до Німеччини після повернення одного з членів сім'ї з Африки.
У супермаркетах Північного Рейну-Вестфалії знайшли 95 кг кокаїну в коробках з бананами з Південної Америки. Вартість партії на чорному ринку оцінюється в понад 7 млн євро.
Німеччина готується розгорнути до 800 000 військовослужбовців і 200 000 одиниць техніки на східному фланзі НАТО на випадок нападу Росії на країну Альянсу.
Німеччина розробляє секретний план розгортання до 800 000 військовослужбовців НАТО і 200 000 одиниць техніки через автомагістраль А2 до Східної Європи на випадок нападу Росії на східний фланг Альянсу.
Через проливні дощі, які призвели до затоплення вулиць і підвалів в деяких районах Німеччини, автомобілі плавали вулицями, а люди виявилися замкненими в своїх будинках. Повідомлень про постраждалих не надходило.
Російські хакери розіслали фішингові електронні листи з помилками німецькою мовою, але наробили в тексті помилок. Наразі відомство із захисту конституції Німеччини (контррозвідка) попередило про нову загрозу російських кібератак.
Виробник будівельних матеріалів Knauf планує повністю піти з російського ринку після понад 30 років роботи на ньому, маючи на меті передати свій бізнес місцевому менеджменту. Раніше компанію запідозрили у постачанні продукції до окупованого Маріуполя.
Правоохоронні органи Німеччини розслідують, чи порушили німецькі компанії санкції, постачаючи будівельні матеріали для відбудови окупованого росією українського міста Маріуполь, проти чого застерігав німецький уряд, оскільки це слугує російській пропаганді.
Дві німецькі компанії, Knauf і WKB Systems, постачають росіянам будівельні матеріали для відбудови окупованого Маріуполя. У компанії Knauf Україна остаточно відмовились коментувати ситуацію, щодо допомоги окупантам.
Як мінімум дві компанії з ФРН - Knauf та WKB Systems - постачають будматеріали для використання у Маріуполі, випливає з розслідування програми Monitor Німецького телеканалу ARD.
Українські біженці в Німеччині повинні зареєструвати свої автомобілі та отримати німецькі номерні знаки до 31 березня, якщо вони перебувають у країні більше року, інакше їм загрожує штраф за водіння без реєстрації.