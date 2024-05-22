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У Німеччині через сильні дощі сталися повені, які змивали автомобілі у річку

У Німеччині через сильні дощі сталися повені, які змивали автомобілі у річку

Київ • УНН

 • 26228 перегляди

Через проливні дощі, які призвели до затоплення вулиць і підвалів в деяких районах Німеччини, автомобілі плавали вулицями, а люди виявилися замкненими в своїх будинках. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Сильний дощ призвів до затоплення вулиць і підвалів у деяких районах Німеччини. Автомобілі пливли вулицями, а люди опинилися замкнені у своїх будинках. Про постраждалих поки що не повідомляють. Про це УНН пише з посиланням на DW.

Деталі

Німецька метеорологічна служба попереджає про сильні грози та можливі повені на значній території Німеччини. Зокрема, червоне попередження оголошено для частини Баварії через сильні дощі.

При цьому карта попереджень Німецької метеорологічної служби показує пояс гроз по всій Німеччині. Від заходу Північного Рейну-Вестфалії до південного сходу Баварії попереджає про сильні грози до ночі середи. Можливий також дрібний град і штормовий вітер зі швидкістю близько 75 км/год. Можливі також сильні зливи до 40 літрів на квадратний метр. Тому можливі повені, зсуви, затоплення підвалів і метро. Існує також ризик ударів блискавки.

У Верхньому Пфальці після сильного дощу маси води вже призвели до того, що автомобілі змило вулицями, а людей заблокувало в їхніх будинках. Ніхто не постраждав, повідомив речник Інтегрованого центру управління Амбергом. Тих, хто опинився в пастці, вже врятували. Річка Лаутерах вийшла з берегів у центрі села.

Автомобілі, які були знесені повінню, опинилися на мосту, сказав речник. Там вони спричинили ще більший підйом води.

Сильні зливи спричинили затоплення підвалів і вулиць у Верхній Франконії. Особливо постраждали Бамберг і його околиці, повідомив у вівторок ввечері речник поліції Верхньої Франконії. У регіоні було проведено кілька десятків операцій, пов'язаних з погодними умовами. Також через негоду сталося кілька дорожньо-транспортних пригод, повідомив речник поліції. Ніхто серйозно не постраждав.

Наразі, однак, дощ, схоже, відступає, і ситуація не є драматичною.

Нагадаємо

Територією Польщі також проходить потужний грозовий, який приніс з собою сильні зливи, град і сильний вітер, пориви якого в деяких регіонах сягали 80 км/год.

На частині території України до середини тижня очікуються дощі та грози: де брати парасольку20.05.24, 14:58 • 14284 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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