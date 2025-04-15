Циклон "Макс" принесе снігопади у північні та східні регіони Німеччини. На півдні очікуються дощі з температурою до +10°C, яка згодом вирівняється по всій країні до -1...+6°C.
У центрі Києва на вулиці Льва Толстого продають ресторан Emerald площею 526 м² з літніми терасами. Заклад, який раніше належав Тищенку та був відомий як "Велюр", оцінили в 1,5 млн доларів.
Віллу на озері Тегернзее, якою користувався російський олігарх Усманов, виставили на продаж за рекордні 25 млн євро. Маєток належав офшорній компанії і продається для погашення боргів за рішенням суду.
У Баварії 40-річний пасажир без квитка застрибнув на зовнішню частину поїзда ICE, що відправлявся. Чоловік протримався 30 км на швидкості 282 км/год, поки потяг не зупинили в Кіндінгу.
У Німеччині зафіксували прольоти невідомих дронів над хімічним парком, складом боєприпасів та військовим аеродромом. Поліція розслідує можливе шпигунство в контексті російської агресії.
Німеччина створює четверту дивізію у складі Сухопутних військ для захисту критичної інфраструктури. Нове з'єднання об'єднає 6 полків тероборони загальною чисельністю 6000 осіб.
У Німеччині затримали громадянина Дітера С. за участь у "ДНР" та шпигунство на користь рф. Підозрюваний стежив за військовими базами США та планував диверсії на маршрутах постачання допомоги Україні.
57-річного росіянина обвинувачують у вбивстві двох українських солдатів у Мурнау в квітні. За даними слідства, чоловік вбив військових після суперечки про війну.
З початку 2024 року кількість депортацій з Німеччини до росії зросла до 32 осіб. Це значне збільшення порівняно з 7 депортаціями у 2023 році, хоча все ще менше, ніж 280 депортацій у 2021 році.
На німецькому фестивалі "Октоберфест" посилено заходи безпеки через недавні акти насильства. Вперше за 189 років встановлять металодетектори, заборонять проносити ножі та рюкзаки.
У Баварії 13 дітей знепритомніли в автобусі через спеку та відсутність кондиціонера. Водій не реагував на скарги, поліція проводить розслідування інциденту.
На півдні Німеччини кількість загиблих в результаті масштабної повені зросла до п'яти після того, як рятувальники виявили тіло жінки в затопленому автомобілі.
Пожежник загинув під час рятувальної операції на півдні Німеччини в результаті сильної повені, викликаної проливними дощами і підвищенням рівня води в Дунаї і його притоках.
У кількох районах Баварії оголошена надзвичайна ситуація через високий рівень води у річках. У кількох населених пунктах почалася евакуація, свої домівки залишили щонайменш 150 осіб.
Європейські Служби безпеки підозрюють росію в організації підпалів і диверсійних атак на об'єкти інфраструктури по всій Європі в спробі дестабілізувати ситуацію на континенті.
Через проливні дощі, які призвели до затоплення вулиць і підвалів в деяких районах Німеччини, автомобілі плавали вулицями, а люди виявилися замкненими в своїх будинках. Повідомлень про постраждалих не надходило.
Європейські спецслужби попереджають про плани росії щодо широкомасштабних диверсій по всьому континенту, включаючи вибухи, підпали і напади на об'єкти інфраструктури, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення.
Двоє українських солдатів були вбиті громадянином Росії в Мурнау, Німеччина, але поліція не знайшла жодних ознак, які б пов'язували цей злочин з війною Росії проти України.
Чехія знову запропонує обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні для боротьби із загрозою російської розвідки та шпигунської діяльності в Європі.
Міністр закордонних справ Німеччини викликав російського посла на тлі підозр, що російські агенти планують диверсії на німецькій території, попередивши путіна, щоб він не приносив свій терор до Німеччини.
У Баварії затримали двох російських шпигунів, які планували саботаж з метою зірвати військову допомогу Німеччини Україні.
Німеччина затримала двох російських агентів німецько-російського походження, які планували диверсійні операції проти військової інфраструктури, щоб підірвати підтримку України.
Двоє білорусів викрали 40 штурмових гвинтівок натовського зразка з вантажного потяга в Німеччині, щоб продати їх через даркнет, але були заарештовані поліцією після спецоперації.
11 людей отримали поранення, коли болгарський круїзний лайнер врізався в бетонну стіну шлюзу на річці Дунай в Австрії.
Дві українки отримали поранення в результаті серйозної аварії автобуса поблизу Лейпцига, Німеччина, в якій загинули чотири людини і ще кілька отримали поранення.
Уряд Німеччини продовжив довірче управління акціями "Роснефти" в трьох німецьких нафтопереробних заводах ще на шість місяців, щоб дозволити російській компанії добровільно продати свої частки замість того, щоб їх експропріювати.
Прем'єр-міністр Баварії Зьодер закликав до нового голосування в Бундестазі щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну та відновлення їх виробництва для Бундесверу.
Протиріччя з німецькими підприємцями через ініціативи "Зеленого курсу" можуть вплинути на програму Урсули фон дер Ляєн при її повторному обранні президентом Єврокомісії.
Німецькі землі погодилися надавати частину допомоги шукачам притулку через платіжні картки, щоб запобігти грошовим переказам за кордон.