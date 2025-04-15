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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24857 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152150 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136637 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132898 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133321 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195696 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77444 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164535 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116664 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Снігопади та різке похолодання: до Німеччини наближається циклон "Макс"

Циклон "Макс" принесе снігопади у північні та східні регіони Німеччини. На півдні очікуються дощі з температурою до +10°C, яка згодом вирівняється по всій країні до -1...+6°C.

Новини Світу • 13 лютого, 08:57 • 41745 перегляди

У Києві виставили на продаж ресторан, який належав нардепу Тищенку за $1,5 млн

У центрі Києва на вулиці Льва Толстого продають ресторан Emerald площею 526 м² з літніми терасами. Заклад, який раніше належав Тищенку та був відомий як "Велюр", оцінили в 1,5 млн доларів.

Суспільство • 12 лютого, 16:09 • 42242 перегляди

У Німеччині продають віллу російського олігарха Усманова за 25 млн євро

Віллу на озері Тегернзее, якою користувався російський олігарх Усманов, виставили на продаж за рекордні 25 млн євро. Маєток належав офшорній компанії і продається для погашення боргів за рішенням суду.

Новини Світу • 3 лютого, 19:05 • 36820 перегляди

Чоловік проїхав 30 км на швидкісному поїзді, вчепившись за його зовнішню частину

У Баварії 40-річний пасажир без квитка застрибнув на зовнішню частину поїзда ICE, що відправлявся. Чоловік протримався 30 км на швидкості 282 км/год, поки потяг не зупинили в Кіндінгу.

Новини Світу • 18 січня, 18:17 • 30760 перегляди

Невідомі дрони помічені над стратегічними об'єктами Німеччини

У Німеччині зафіксували прольоти невідомих дронів над хімічним парком, складом боєприпасів та військовим аеродромом. Поліція розслідує можливе шпигунство в контексті російської агресії.

Новини Світу • 14 січня, 20:05 • 36244 перегляди

У Німеччині формують нову дивізію територіальної оборони: що відомо

Німеччина створює четверту дивізію у складі Сухопутних військ для захисту критичної інфраструктури. Нове з'єднання об'єднає 6 полків тероборони загальною чисельністю 6000 осіб.

Новини Світу • 11 січня, 13:44 • 30045 перегляди

Німецький громадянин викритий у шпигунстві та тероризмі на користь росії

У Німеччині затримали громадянина Дітера С. за участь у "ДНР" та шпигунство на користь рф. Підозрюваний стежив за військовими базами США та планував диверсії на маршрутах постачання допомоги Україні.

Новини Світу • 1 листопада, 03:36 • 19751 перегляди

Вбивство у Німеччині двох українських військових: проти росіянина висунули обвинувачення

57-річного росіянина обвинувачують у вбивстві двох українських солдатів у Мурнау в квітні. За даними слідства, чоловік вбив військових після суперечки про війну.

Новини Світу • 24 жовтня, 09:29 • 32999 перегляди

Кількість депортацій з Німеччини до росії зростає

З початку 2024 року кількість депортацій з Німеччини до росії зросла до 32 осіб. Це значне збільшення порівняно з 7 депортаціями у 2023 році, хоча все ще менше, ніж 280 депортацій у 2021 році.

Політика • 1 жовтня, 16:30 • 21422 перегляди

"Октоберфест" посилює безпеку: вперше в історії з'являться металодетектори

На німецькому фестивалі "Октоберфест" посилено заходи безпеки через недавні акти насильства. Вперше за 189 років встановлять металодетектори, заборонять проносити ножі та рюкзаки.

Новини Світу • 20 вересня, 05:54 • 12025 перегляди

Мало не загинули в автобусі без кондиціонера: у Німеччині 13 дітей знепритомніли через тепловий удар

У Баварії 13 дітей знепритомніли в автобусі через спеку та відсутність кондиціонера. Водій не реагував на скарги, поліція проводить розслідування інциденту.

Новини Світу • 20 липня, 16:20 • 25327 перегляди

Повінь на півдні Німеччини: кількість загиблих зросла до п'яти

На півдні Німеччини кількість загиблих в результаті масштабної повені зросла до п'яти після того, як рятувальники виявили тіло жінки в затопленому автомобілі.

Новини Світу • 4 червня, 12:57 • 19643 перегляди

Повінь на півдні Німеччини: пожежник загинув під час рятувальної операції

Пожежник загинув під час рятувальної операції на півдні Німеччини в результаті сильної повені, викликаної проливними дощами і підвищенням рівня води в Дунаї і його притоках.

Суспільство • 3 червня, 04:00 • 25074 перегляди

На півдні Німеччини сталась масштабна повінь: декілька районів евакуювали

У кількох районах Баварії оголошена надзвичайна ситуація через високий рівень води у річках. У кількох населених пунктах почалася евакуація, свої домівки залишили щонайменш 150 осіб.

Новини Світу • 1 червня, 17:40 • 47843 перегляди

Європейські служби безпеки вважають, що серія пожеж та атак на інфраструктуру пов'язана з росією

Європейські Служби безпеки підозрюють росію в організації підпалів і диверсійних атак на об'єкти інфраструктури по всій Європі в спробі дестабілізувати ситуацію на континенті.

Новини Світу • 30 травня, 11:54 • 28024 перегляди

У Німеччині через сильні дощі сталися повені, які змивали автомобілі у річку

Через проливні дощі, які призвели до затоплення вулиць і підвалів в деяких районах Німеччини, автомобілі плавали вулицями, а люди виявилися замкненими в своїх будинках. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Новини Світу • 22 травня, 09:51 • 26232 перегляди

росія готує низку диверсій по всій Європі - FT

Європейські спецслужби попереджають про плани росії щодо широкомасштабних диверсій по всьому континенту, включаючи вибухи, підпали і напади на об'єкти інфраструктури, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення.

Політика • 5 травня, 07:19 • 60910 перегляди

Вбивство двох військових у Німеччині: за повідомленнями поліції, "поки що немає ознак", що злочин пов'язаний з війною - ЗМІ

Двоє українських солдатів були вбиті громадянином Росії в Мурнау, Німеччина, але поліція не знайшла жодних ознак, які б пов'язували цей злочин з війною Росії проти України.

Кримінал та НП • 29 квітня, 11:55 • 11232 перегляди

МЗС Чехії знову запропонує обмежити пересування російських дипломатів по Шенгену

Чехія знову запропонує обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні для боротьби із загрозою російської розвідки та шпигунської діяльності в Європі.

Новини Світу • 22 квітня, 12:50 • 22156 перегляди

"Ми не дозволимо путіну принести свій терор у Німеччину": Бербок про виклик російського посла

Міністр закордонних справ Німеччини викликав російського посла на тлі підозр, що російські агенти планують диверсії на німецькій території, попередивши путіна, щоб він не приносив свій терор до Німеччини.

Війна • 18 квітня, 15:05 • 22600 перегляди

МЗС ФРН викликало російського посла після затримання диверсантів у Баварії

У Баварії затримали двох російських шпигунів, які планували саботаж з метою зірвати військову допомогу Німеччини Україні.

Новини Світу • 18 квітня, 11:30 • 19644 перегляди

У Німеччині затримали двох агентів рф, які планували зірвати військову допомогу Україні

Німеччина затримала двох російських агентів німецько-російського походження, які планували диверсійні операції проти військової інфраструктури, щоб підірвати підтримку України.

Новини Світу • 18 квітня, 08:49 • 17417 перегляди

Хотіли продати через даркнет: білоруси викрали з німецького товарного потяга 40 штурмових гвинтівок

Двоє білорусів викрали 40 штурмових гвинтівок натовського зразка з вантажного потяга в Німеччині, щоб продати їх через даркнет, але були заарештовані поліцією після спецоперації.

Новини Світу • 13 квітня, 12:09 • 31277 перегляди

Болгарський круїзний лайнер врізався в стіну шлюзу на Дунаї в Австрії, постраждали 11 людей

11 людей отримали поранення, коли болгарський круїзний лайнер врізався в бетонну стіну шлюзу на річці Дунай в Австрії.

Новини Світу • 30 березня, 13:32 • 33589 перегляди

Смертельна ДТП в Німеччині: у МЗС заявили, що серед поранених є українці

Дві українки отримали поранення в результаті серйозної аварії автобуса поблизу Лейпцига, Німеччина, в якій загинули чотири людини і ще кілька отримали поранення.

Кримінал та НП • 28 березня, 19:50 • 37136 перегляди

Уряд Німеччини поки не хоче експропріювати акції "роснефти" у трьох німецьких НПЗ

Уряд Німеччини продовжив довірче управління акціями "Роснефти" в трьох німецьких нафтопереробних заводах ще на шість місяців, щоб дозволити російській компанії добровільно продати свої частки замість того, щоб їх експропріювати.

Економіка • 7 березня, 17:02 • 48268 перегляди

Прем'єр Баварії Зедер про постачання Taurus в Україну: Ця зброя має бути використана

Прем'єр-міністр Баварії Зьодер закликав до нового голосування в Бундестазі щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну та відновлення їх виробництва для Бундесверу.

Війна • 6 березня, 09:54 • 23827 перегляди

Складні відносини з політсилами ФРН можуть вплинути на відмову Урсули фон дер Ляєн від ініціатив Європейського зеленого курсу

Протиріччя з німецькими підприємцями через ініціативи "Зеленого курсу" можуть вплинути на програму Урсули фон дер Ляєн при її повторному обранні президентом Єврокомісії.

Новини Світу • 16 лютого, 17:54 • 28258 перегляди

Платіжна картка для шукачів притулку у ФРН запобігатиме витоку грошової допомоги за кордон

Німецькі землі погодилися надавати частину допомоги шукачам притулку через платіжні картки, щоб запобігти грошовим переказам за кордон.

Новини Світу • 1 лютого, 03:30 • 28611 перегляди