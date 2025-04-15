Уряд Німеччини поки не хоче експропріювати акції "роснефти" у трьох німецьких НПЗ

Уряд Німеччини продовжив довірче управління акціями "Роснефти" в трьох німецьких нафтопереробних заводах ще на шість місяців, щоб дозволити російській компанії добровільно продати свої частки замість того, щоб їх експропріювати.