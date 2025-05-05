Екс-пілот Формули-1 Йохен Мас помер у віці 78 років
Київ • УНН
Колишній гонщик Формули-1 Йохен Мас помер у віці 78 років після перенесеного інсульту. За свою кар'єру він одного разу переміг на Гран-прі Іспанії 1975 року.
Колишній гонщик Формули-1 Йохен Масс помер у віці 78 років. Про це повідомила його родина агентству dpa, пише УНН.
Деталі
Наприкінці березня стало відомо, що Мас потрапив у відділення невідкладної допомоги. Про причини цього тоді не повідомлялося.
Як з'ясувалося пізніше, причиною госпіталізації колишнього гонщика став інсульт. Від його наслідків і помер у Каннах німецький екс-гонщик.
Довідково
Масс народився у Баварії, взяв участь у 105 гонках Формули-1 з 1973 по 1982 рік. Він вісім разів піднімався на подіум, виступаючи за команду McLaren, і здобув одну перемогу — на Гран-прі Іспанії 1975 року.
У перегонах на витривалість Масс виграв 24 години Ле-Мана у 1989 році разом із командою Sauber.
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