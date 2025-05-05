Экс-пилот Формулы-1 Йохен Масс умер в возрасте 78 лет

Бывший гонщик Формулы-1 Йохен Масс умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщила его семья агентству dpa, пишет УНН.

Детали

В конце марта стало известно, что Масс попал в отделение неотложной помощи. О причинах этого тогда не сообщалось.

Как выяснилось позже, причиной госпитализации бывшего гонщика стал инсульт. От его последствий и умер в Каннах немецкий экс-гонщик.

Справка

Масс родился в Баварии, принял участие в 105 гонках Формулы-1 с 1973 по 1982 год. Он восемь раз поднимался на подиум, выступая за команду McLaren, и одержал одну победу — на Гран-при Испании 1975 года.

В гонках на выносливость Масс выиграл 24 часа Ле-Мана в 1989 году вместе с командой Sauber.

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