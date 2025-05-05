Экс-пилот Формулы-1 Йохен Масс умер в возрасте 78 лет

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив
06:29 • 18756 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
06:08 • 27964 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 97685 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 147019 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 159204 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 99275 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 95590 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 99889 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 66634 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 78413 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2.3м/с
62%
745 мм
Популярные новости

Хуситы угрожают полной воздушной блокадой Израиля, атакуя аэропорты

4 мая, 23:54 • 15006 просмотра

В россии жалуются на атаку БпЛА на москву, закрыли аэропорт "Домодедово"

5 мая, 01:07 • 18871 просмотра

Президентские выборы в Румынии: кто выходит во второй тур

5 мая, 01:25 • 10118 просмотра

Цены на нефть обвалились на фоне ускорения ОПЕК+ с увеличением добычи

05:19 • 13225 просмотра

В Израиле согласовали активизацию боевых действий против ХАМАС и мобилизацию резервистов

07:29 • 6574 просмотра
публикации

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

06:29 • 18769 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

06:08 • 27981 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 159215 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 75353 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 105798 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Петр Павел

Олег Синегубов

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Харьковская область

Соединенные Штаты

Израиль

Реклама
УНН Lite

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

08:03 • 1502 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

07:50 • 2272 просмотра

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 16931 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 34891 просмотра

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 48521 просмотра
Актуальное

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Нью-Йорк Таймс

F-16 Fighting Falcon

M142 HIMARS

Экс-пилот Формулы-1 Йохен Масс умер в возрасте 78 лет

Киев • УНН

 • 4924 просмотра

Бывший гонщик Формулы-1 Йохен Масс умер в возрасте 78 лет после перенесенного инсульта. За свою карьеру он однажды победил на Гран-при Испании 1975 года.

Экс-пилот Формулы-1 Йохен Масс умер в возрасте 78 лет

Бывший гонщик Формулы-1 Йохен Масс умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщила его семья агентству dpa, пишет УНН.

Детали

В конце марта стало известно, что Масс попал в отделение неотложной помощи. О причинах этого тогда не сообщалось.

Как выяснилось позже, причиной госпитализации бывшего гонщика стал инсульт. От его последствий и умер в Каннах немецкий экс-гонщик.

Справка

Масс родился в Баварии, принял участие в 105 гонках Формулы-1 с 1973 по 1982 год. Он восемь раз поднимался на подиум, выступая за команду McLaren, и одержал одну победу — на Гран-при Испании 1975 года.

В гонках на выносливость Масс выиграл 24 часа Ле-Мана в 1989 году вместе с командой Sauber. 

Экс-владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан умер в возрасте 76 лет20.03.25, 12:23 • 14509 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

спортНовости Мира
Бавария
Канны
Испания
Brent
$59.97
Bitcoin
$94,773.80
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.01
Золото
$3,272.80
Ethereum
$1,826.56