Экс-владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан умер в возрасте 76 лет

Бывший владелец команды Формулы-1 и медиа-персона Эдди Джордан умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила его семья, пишет УНН со ссылкой на AP.

Этого человека больше знали просто как "EJ". Он руководил собственной командой Jordan в 1990-х и 2000-х годах в Формуле-1. Его юмор, твердое мнение и часто экстравагантный стиль одежды сделали Джордана популярным экспертом на телевидении после продажи команды в 2005 году.

Джордан проходил курс лечения от того, что он сам охарактеризовал, как "достаточно агрессивная" форма рака мочевого пузыря и простаты, который распространился на позвоночник и таз.

В заявлении семьи говорится, что Джордан "умер мирно с семьей в Кейптауне" утром в четверг.

EJ приносил большое количество харизмы, энергии и ирландского шарма везде, где бы он ни был. У нас у всех образовалась огромная дыра без его присутствия. По нему будет скучать столько людей, но он оставляет у нас массу прекрасных воспоминаний, которые дают нам улыбаться, несмотря на нашу скорбь - говорится в заявлении семьи.

Детали

Ирландский бизнесмен Джордан руководил собственной гоночной командой в сериях низшего уровня, прежде чем перейти к Формуле-1 в 1991 году. Именно тогда на трассу впервые вышел семикратный чемпиону Михаэль Шумахер.

Среди других пилотов за это время себя проявили Дэймон Хилл, который выиграл чемпионат 1996 года с Williams, будущий пилот Ferrari Рубенс Баррикелло и Хайнц-Харальд Френтцен, который был третьим в чемпионате 1999 года.

Гран-при Иордании выиграл четыре гонки, прежде чем Джордан продал команду в 2005 году. С тех пор после новых продаж и изменения названия команда выступает под названием Aston Martin.

Эдди Джордан был одним из величайших деятелей автоспорта всех времен. Он был уникальным, прекрасным человеком и харизматичным лидером, который основал эту команду и вывел ее в Формулу-1 в 1991 году. Его видение заложило основу для нас, и он оставил длительное наследие для всего сообщества автоспорта - сказал руководитель команды Aston Martin Энди Коуэлл в заявлении.

Дополнение

Ранее мы писали, что бельгийская актриса Эмили Декенн умерла от редкого рака в возрасте 43 лет. В октябре 2023 года она сообщила, что страдает адренокортикальной карциномой.