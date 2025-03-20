Екс-власник команди Формули-1 Едді Джордан помер у віці 76 років

Колишній власник команди Формули-1 і медіа-персона Едді Джордан помер у віці 76 років. Про це повідомила його родина, пише УНН з посиланням на AP.

Цього чоловіка більше знали просто як "EJ". Він керував власною командою Jordan у 1990-х і 2000-х роках у Формулі-1. Його гумор, тверда думка і часто екстравагантний стиль одягу зробили Джордана популярним експертом на телебаченні після продажу команди в 2005 році.

Джордан проходив курс лікування від того, що він сам охарактеризував, як "досить агресивна" форма раку сечового міхура та простати, який поширився на хребет і таз.

У заяві сім'ї говориться, що Джордан "помер мирно з сім'єю в Кейптауні" вранці в четвер.

EJ приносив велику кількість харизми, енергії та ірландського шарму скрізь, де б він не був. У нас усіх утворила величезна діра без його присутності. За ним сумуватиме стільки людей, але він залишає у нас масу чудових спогадів, які дають нам посміхатися, незважаючи на нашу скорботу - говориться в заяві родини.

Деталі

Ірландський бізнесмен Джордан керував власною гоночною командою в серіях нижчого рівня, перш ніж перейти до Формули-1 у 1991 році. Саме тоді на трасу вперше вийшов семиразовий чемпіону Міхаель Шумахер.

Серед інших пілотів за цей час себе проявили Деймон Хілл, який виграв чемпіонат 1996 року з Williams, майбутній пілот Ferrari Рубенс Баррікелло та Хайнц-Харальд Френтцен, який був третім у чемпіонаті 1999 року.

Гран-прі Йорданії виграв чотири гонки, перш ніж Джордан продав команду в 2005 році. Відтоді після нових продажів і зміни назви команда виступає під назвою Aston Martin.

Едді Джордан був одним із найбільших діячів автоспорту всіх часів. Він був унікальною, чудовою людиною та харизматичним лідером, який заснував цю команду та вивів її у Формулу-1 у 1991 році. Його бачення заклало основу для нас, і він залишив тривалий спадок для всієї спільноти автоспорту - сказав керівник команди Aston Martin Енді Коуелл у заяві.

Доповнення

Раніше ми писали, що бельгійська актриса Емілі Декенн померла від рідкісного раку у віці 43 роки. У жовтні 2023 року вона повідомила, що страждає адренокортикальною карциномою.