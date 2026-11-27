В американському штаті Нью-Мексико 26-річна вагітна ув'язнена Ребекка Тейлор втекла з-під варти, заволодівши службовим автомобілем під час повернення до в'язниці після медичного огляду. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Інцидент стався в Альбукерке, коли співробітники пенітенціарної служби перевозили Тейлор та ще одну ув'язнену після допологового огляду. Інша жінка змогла залишити автомобіль під час інциденту.

Згодом правоохоронці знайшли викрадений транспортний засіб та тюремний комбінезон утікачки. Саму Тейлор досі розшукують.

Через втечу тимчасово закрили всі в'язниці штату

Після інциденту в усіх виправних установах Нью-Мексико тимчасово запровадили посилений режим безпеки. У в'язниці, де утримували Тейлор, досі діють обмеження на пересування ув'язнених та заборона на відвідування.

Відомо, що жінка перебуває на другому триместрі вагітності. Вона потрапила за ґрати через численні звинувачення у крадіжках, зокрема зі зломом.

До пошуків утікачки залучили кілька правоохоронних відомств. Громадян закликали не наближатися до жінки в разі її виявлення та негайно повідомляти поліцію.

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