Страта у США перетворилася на годину мук – засуджений кричав від болю та благав Бога про смерть
Київ • УНН
У Техасі страта Рейнальдо Деннеса тривала 63 хвилини через труднощі з введенням препарату. Засуджений кричав і скаржився на біль.
У американському штаті Техас страта засудженого за вбивство Рейнальдо Деннеса тривала понад годину через труднощі з введенням смертельної ін'єкції. Чоловік неодноразово стогнав, скаржився на сильний біль та благав Бога припинити його страждання. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Страту провели 19 листопада у виправній установі міста Гантсвілл. Працівники в'язниці тривалий час не могли знайти відповідні вени для введення пентобарбіталу – препарату, який використовують для виконання смертних вироків.
Після кількох невдалих спроб голки зрештою встановили в лівій нозі та на лівому боці шиї засудженого.
Щойно процедура розпочалася, Деннес почав голосно кричати, скаржитися на судоми та просити Бога забрати його життя.
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За свідченнями очевидців, чоловік неодноразово повторював прохання припинити біль, а згодом почав важко дихати та видавати хрипкі звуки.
Уся процедура тривала 63 хвилини. О 19:08 за місцевим часом лікар офіційно констатував смерть Деннеса.
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Водночас представники пенітенціарної системи Техасу заявили, що всі необхідні процедури були дотримані. Речниця в'язниці Аманда Ернандес навіть припустила, що засуджений міг перебільшувати або симулювати біль, оскільки почав скаржитися ще до введення препарату.
Деннеса засудили до смертної кари за вбивство торговця діамантами Яноша Шукса, якого знайшли з численними пораненнями в офісі у Х'юстоні в січні 1996 року.
Того самого дня у Флориді стратили ще одного засудженого – 71-річного Томаса Мітчелла Овертона. Це була вже 20-та страта у штаті від початку року, що є рекордним показником.
За даними AP, загалом у США протягом 2026 року на той момент виконали 39 смертних вироків.
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