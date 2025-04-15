На Багамах двох американських туристок вкусила акула через кілька хвилин після стрибка у воду

Дві американські туристки постраждали від нападу акули в бухті Біміні на Багамах. 20-річна Рілей Декер та 24-річна Саммер Лейман були врятовані друзями та доставлені до лікарні у Флориді.