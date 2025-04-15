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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25444 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137724 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195997 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77510 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Новини Світу • 13 квітня, 07:17 • 4901 перегляди

Винищувач-невидимка "Франкенджет" поповнив флот ВПС США: у чому його унікальність

Американські військові зібрали боєздатний літак з пошкоджених F-35. "Франкенджет" успішно пройшов випробування та вже готовий до виконання бойових завдань.

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Внаслідок повеней і торнадо у низці штатів США загинуло 20 людей. Найбільше жертв у Теннессі, Міссурі та Кентуккі, негода рухається на схід, викликаючи дощі та грози.

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Складуть конкуренцію Starlink? Стала відома дата запуску перших супутників Kuiper від Amazon

Amazon планує запустити 27 супутників Project Kuiper 9 квітня. Компанія збирається конкурувати зі SpaceX Ілона Маска, яка запустила понад 8000 супутників Starlink.

Новини Світу • 3 квітня, 13:22 • 10677 перегляди

Напруженість між країнами зростає: деякі канадці продають будинки в США

Через зростання напруженості між країнами, деякі канадці, що мають будинки в США, вирішили їх продати. Канадців непокоїть страхування та рішення адміністрації Трампа.

Новини Світу • 2 квітня, 11:36 • 26313 перегляди

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Легенда гольфу Тайгер Вудс і колишня дружина Трампа-молодшого Ванесса Трамп підтвердили роман. Пара разом з Дня подяки, вони проживають у Флориді.

УНН Lite • 24 березня, 10:22 • 62255 перегляди

У Флориді злодій проковтнув коштовності Tiffany на $770 тисяч під час крадіжки, але поліції вдалось повернути їх

Чоловік, вдаючи покупця для гравця НБА, проковтнув діамантові сережки у VIP-залі магазину Tiffany &amp; Co. Поліція затримала злодія та вилучила коштовності вартістю $769 500 після двотижневого нагляду.

Новини Світу • 23 березня, 10:20 • 40399 перегляди

SpaceX запустила секретну місію NROL-57 для розвідувального управління США

SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з корисним навантаженням NROL-57. Ракета стартувала з Каліфорнії в рамках місії для Національного управління розвідки США.

Новини Світу • 21 березня, 08:06 • 19573 перегляди

Застряглі на МКС астронавти повернулися на Землю з екіпажем Crew-9 на капсулі SpaceX

Космічний корабель SpaceX Dragon з астронавтами NASA і космонавтом роскосмосу приводнився біля узбережжя Флориди.

Новини Світу • 19 березня, 06:12 • 13975 перегляди

Астронавти, які застрягли на МКС на 9 місяців, повернуться на Землю у вівторок - NASA

Американські астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс, що застрягли на МКС, повернуться на Землю на кораблі SpaceX Crew Dragon. Їхня місія затягнулася через проблеми з кораблем Boeing Starliner.

Новини Світу • 17 березня, 10:59 • 60961 перегляди

Торнадо в США: через негоду 37 загиблих, Трамп задіяв Нацгвардію в Арканзасі

Через торнадо та сильний вітер у кількох штатах США загинули щонайменше 37 людей. Трамп активував Нацгвардію в Арканзасі, влада допомагає постраждалим від стихії.

Новини Світу • 17 березня, 08:31 • 75017 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Дональд Трамп анонсував розмову з володимиром путіним 18 березня для обговорення припинення війни в Україні. Переговори стосуватимуться питання території та електростанцій.

Війна • 17 березня, 05:23 • 160756 перегляди

"Мабуть, мій останній": Трамп похвалився, що виграв чемпіонат з гольфу

Дональд Трамп повідомив про свою перемогу на чемпіонаті гольф-клубу в окрузі Палм-Біч, штат Флорида. За його словами, це, мабуть, його остання перемога.

Спорт • 17 березня, 02:03 • 22384 перегляди

SpaceX Dragon успішно доставив Crew-10 на Міжнародну космічну станцію

SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та Роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.

Новини Світу • 16 березня, 05:40 • 21790 перегляди

SpaceX успішно відправила новий екіпаж на Міжнародну космічну станцію

Ракета Falcon 9 стартувала з Флориди, відправивши на орбіту Crew Dragon з астронавтами NASA, Японії та рф. Місія також поверне на Землю астронавтів, затриманих на МКС через технічні проблеми.

Новини Світу • 15 березня, 01:53 • 25247 перегляди

SpaceX готується до запуску місії на Міжнародну космічну станцію

SpaceX готується до запуску ракети з чотирма астронавтами на МКС. Запуск, спочатку запланований на середу, перенесено на суботу через технічні проблеми на стартовому майданчику.

Новини Світу • 14 березня, 02:28 • 16678 перегляди

У США винищувачі перехопили літак біля резиденції Трампа Мар-а-Лаго

ВПС США перехопили цивільний літак у забороненій зоні біля будинку Дональда Трампа у Флориді. Це вже 20-й подібний інцидент з моменту вступу президента на посаду.

Суспільство • 10 березня, 12:00 • 20626 перегляди

Захоплення Трампа гольфом коштувало США $18 млн з початку його президентства - HuffPost

Дональд Трамп витратив понад 18 мільйонів доларів платників податків на гру в гольф у Флориді з моменту повернення в Білий дім. Кожна поїздка до Мар-а-Лаго коштує бюджету США 3,3 млн доларів.

Новини Світу • 9 березня, 06:30 • 61415 перегляди

Маєток Трампа Мар-а-Лаго опинився під загрозою через лісові пожежі у Флориді

Курортна резиденція Трампа та округ Палм-Біч у Флориді потрапили в зону високого ризику лісових пожеж. У штаті вже зафіксовано понад 600 пожеж цього року, 18 з них досі активні.

Новини Світу • 8 березня, 09:49 • 21086 перегляди

Генпрокурор США розкрила частину документів у справі Епштейна: що містять файли

Генпрокурор США Памела Бонді оприлюднила першу частину розсекречених документів у справі Джеффрі Епштейна. Файли містять телефонну книгу з контактами відомих осіб, хоча ця інформація вже була раніше доступна.

Новини Світу • 28 лютого, 13:29 • 19619 перегляди

Сотні американців вийшли на мороз на вулиці міст, щоб протестувати проти Трампа та Маска

У Бостоні близько 1000 людей провели сніговий марш при мінусовій температурі. Протестувальники у Флориді та Каліфорнії виступили проти політики Трампа та призначення Маска головою DOGE.

Новини Світу • 20 лютого, 17:36 • 38207 перегляди

На Багамах двох американських туристок вкусила акула через кілька хвилин після стрибка у воду

Дві американські туристки постраждали від нападу акули в бухті Біміні на Багамах. 20-річна Рілей Декер та 24-річна Саммер Лейман були врятовані друзями та доставлені до лікарні у Флориді.

Новини Світу • 12 лютого, 21:57 • 26350 перегляди

ФБР поверне Трампу секретні документи, вилучені під час обшуку в 2022 році

Міністерство юстиції США працює над поверненням Трампу секретних і несекретних матеріалів, вилучених під час обшуку в 2022 році. Серед речей - сорочки для гольфу, листівки та фотографії Селін Діон.

Новини Світу • 6 лютого, 05:49 • 30569 перегляди

Пентагон готує план виведення військ США із Сирії після заяв Трампа

Міністерство оборони США готує план повного виведення військ із Сирії протягом 30-90 днів. У країні наразі перебуває близько 2000 американських військовослужбовців, включаючи 1100 тимчасових ротаційних сил.

Новини Світу • 5 лютого, 12:30 • 25218 перегляди

Місячний зонд Firefly зафіксував затемнення Землі з космосу

Посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace зробив рідкісні знімки затемнення Землі під час своєї місії до Місяця. Апарат успішно розпочав 45-денну місію та вже передає наукові дані на Землю.

Новини Світу • 25 січня, 12:58 • 33048 перегляди

Трамп призначив свого охоронця новим директором Секретної служби США

Шон Керран, який захистив Трампа під час замаху в липні, очолить Секретну службу США. Керран працює в службі з 2001 року та був частиною команди безпеки Трампа під час його першого президентського терміну.

Новини Світу • 23 січня, 10:46 • 23955 перегляди

Трамп анонсував підготовку до зустрічі з путіним

Дональд Трамп заявив про підготовку до зустрічі з володимиром путіним, не розкриваючи конкретної дати. Раніше путін відкинув мирний план, який розробляє команда Трампа.

Політика • 10 січня, 01:46 • 33208 перегляди

"Мексиканська Америка" звучить непогано: президентка Мексики відповіла Трампу

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум відповіла на ідею Трампа перейменувати Мексиканську затоку. Вона запропонувала називати всю Північну Америку "Мексиканською Америкою", посилаючись на карту 1607 року.

Новини Світу • 8 січня, 20:02 • 25355 перегляди

SpaceX запустила Falcon 9 з 24 супутниками Starlink на орбіту

SpaceX здійснила перший у 2024 році запуск 24 супутників Starlink з мису Канаверал. Перший ступінь Falcon 9 успішно приземлився на безпілотний корабель, здійснивши свій 17-й політ.

Новини Світу • 7 січня, 08:08 • 28016 перегляди