Північноірландський гольфіст Рорі Макілрой виграв US Masters, ставши лише шостим гравцем, який здобув Великий шолом. У фіналі він переміг Джастіна Роуза в серії плей-офф.
Сенатор Сандерс виступив на фестивалі Coachella з промовою до молоді, закликавши їх боротися за економічну, соціальну та расову справедливість, а також проти зміни клімату.
Американські військові зібрали боєздатний літак з пошкоджених F-35. "Франкенджет" успішно пройшов випробування та вже готовий до виконання бойових завдань.
Внаслідок повеней і торнадо у низці штатів США загинуло 20 людей. Найбільше жертв у Теннессі, Міссурі та Кентуккі, негода рухається на схід, викликаючи дощі та грози.
Amazon планує запустити 27 супутників Project Kuiper 9 квітня. Компанія збирається конкурувати зі SpaceX Ілона Маска, яка запустила понад 8000 супутників Starlink.
Через зростання напруженості між країнами, деякі канадці, що мають будинки в США, вирішили їх продати. Канадців непокоїть страхування та рішення адміністрації Трампа.
Легенда гольфу Тайгер Вудс і колишня дружина Трампа-молодшого Ванесса Трамп підтвердили роман. Пара разом з Дня подяки, вони проживають у Флориді.
Чоловік, вдаючи покупця для гравця НБА, проковтнув діамантові сережки у VIP-залі магазину Tiffany & Co. Поліція затримала злодія та вилучила коштовності вартістю $769 500 після двотижневого нагляду.
SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з корисним навантаженням NROL-57. Ракета стартувала з Каліфорнії в рамках місії для Національного управління розвідки США.
Космічний корабель SpaceX Dragon з астронавтами NASA і космонавтом роскосмосу приводнився біля узбережжя Флориди.
Американські астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс, що застрягли на МКС, повернуться на Землю на кораблі SpaceX Crew Dragon. Їхня місія затягнулася через проблеми з кораблем Boeing Starliner.
Через торнадо та сильний вітер у кількох штатах США загинули щонайменше 37 людей. Трамп активував Нацгвардію в Арканзасі, влада допомагає постраждалим від стихії.
Дональд Трамп анонсував розмову з володимиром путіним 18 березня для обговорення припинення війни в Україні. Переговори стосуватимуться питання території та електростанцій.
Дональд Трамп повідомив про свою перемогу на чемпіонаті гольф-клубу в окрузі Палм-Біч, штат Флорида. За його словами, це, мабуть, його остання перемога.
SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та Роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.
Ракета Falcon 9 стартувала з Флориди, відправивши на орбіту Crew Dragon з астронавтами NASA, Японії та рф. Місія також поверне на Землю астронавтів, затриманих на МКС через технічні проблеми.
SpaceX готується до запуску ракети з чотирма астронавтами на МКС. Запуск, спочатку запланований на середу, перенесено на суботу через технічні проблеми на стартовому майданчику.
ВПС США перехопили цивільний літак у забороненій зоні біля будинку Дональда Трампа у Флориді. Це вже 20-й подібний інцидент з моменту вступу президента на посаду.
Дональд Трамп витратив понад 18 мільйонів доларів платників податків на гру в гольф у Флориді з моменту повернення в Білий дім. Кожна поїздка до Мар-а-Лаго коштує бюджету США 3,3 млн доларів.
Курортна резиденція Трампа та округ Палм-Біч у Флориді потрапили в зону високого ризику лісових пожеж. У штаті вже зафіксовано понад 600 пожеж цього року, 18 з них досі активні.
Генпрокурор США Памела Бонді оприлюднила першу частину розсекречених документів у справі Джеффрі Епштейна. Файли містять телефонну книгу з контактами відомих осіб, хоча ця інформація вже була раніше доступна.
У Бостоні близько 1000 людей провели сніговий марш при мінусовій температурі. Протестувальники у Флориді та Каліфорнії виступили проти політики Трампа та призначення Маска головою DOGE.
Дві американські туристки постраждали від нападу акули в бухті Біміні на Багамах. 20-річна Рілей Декер та 24-річна Саммер Лейман були врятовані друзями та доставлені до лікарні у Флориді.
Міністерство юстиції США працює над поверненням Трампу секретних і несекретних матеріалів, вилучених під час обшуку в 2022 році. Серед речей - сорочки для гольфу, листівки та фотографії Селін Діон.
Міністерство оборони США готує план повного виведення військ із Сирії протягом 30-90 днів. У країні наразі перебуває близько 2000 американських військовослужбовців, включаючи 1100 тимчасових ротаційних сил.
Посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace зробив рідкісні знімки затемнення Землі під час своєї місії до Місяця. Апарат успішно розпочав 45-денну місію та вже передає наукові дані на Землю.
Шон Керран, який захистив Трампа під час замаху в липні, очолить Секретну службу США. Керран працює в службі з 2001 року та був частиною команди безпеки Трампа під час його першого президентського терміну.
Дональд Трамп заявив про підготовку до зустрічі з володимиром путіним, не розкриваючи конкретної дати. Раніше путін відкинув мирний план, який розробляє команда Трампа.
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум відповіла на ідею Трампа перейменувати Мексиканську затоку. Вона запропонувала називати всю Північну Америку "Мексиканською Америкою", посилаючись на карту 1607 року.
SpaceX здійснила перший у 2024 році запуск 24 супутників Starlink з мису Канаверал. Перший ступінь Falcon 9 успішно приземлився на безпілотний корабель, здійснивши свій 17-й політ.