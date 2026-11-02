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Ленні Кравіц спростував чутки про власну загибель

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Ленні Кравіц живий, а чутки про його загибель у катастрофі Learjet 60 у Флориді виявилися неправдивими. Усі дев’ять людей на борту загинули.

Ленні Кравіц спростував чутки про власну загибель

Співак Ленні Кравіц доклав особливих зусиль, щоб розвіяти сумніви шанувальників і чітко дати зрозуміти: він не загинув у жахливій авіакатастрофі, що сталася у Флориді цими вихідними. Артист вирішив прямо відповісти на ці чутки, передає УНН із посиланням на TMZ.

Деталі

У неділю вдень в інтернеті почала поширюватися неправдива інформація після того, як літак Learjet 60 розбився в житловому районі поблизу мікрорайону Крестхейвен у Палм-Біч. Інтернет-детективи помилково ідентифікували пілота, а згодом пов’язали її особу з Ленні Кравіцем.

Раніше ця пілотеса публікувала фото, з якого випливало, що вона керувала літаком, на борту якого був Ленні, — причому маршрут тоді збігався з тим, яким летів літак, що зазнав катастрофи. Користувачі мережі вирішили, що цього достатньо, аби оголосити 62-річного рок-музиканта загиблим.

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У відповідь на ці чутки команда Ленні заявила виданню TMZ: "Ці повідомлення не відповідають дійсності та є помилковими".

Пілотеса, яку помилково прийняли за іншу особу, також опублікувала заяву в TikTok: "Нещодавно я дізналася, що ходять чутки, ніби саме я була пілотом літака, який розбився в Палм-Біч. Хочу шанобливо уточнити: це не так. Прошу припинити спекуляції та поширення дезінформації щодо цієї трагедії, а також виявити повагу до всіх, кого вона торкнулася. Моє серце — з тими, хто загинув, і з усіма, хто постраждав".

Додамо

За даними ЗМІ, приватний літак, на борту якого перебувало 9 осіб, розбився всього за 8 миль від маєтку Мар-а-Лаго. Усі 9 людей, що були в літаку, загинули.

Запис переговорів диспетчерів, від якого холоне кров, розкриває останні миті польоту: на ньому чути, як жінка вигукує: "О, чорт, у нас закінчується час!"

Згодом стало відомо, що другим пілотом була 20-річна дівчина, яка отримала ліцензію пілота ще до закінчення школи.

Антоніна Туманова

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