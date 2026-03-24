Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар

Київ • УНН

 • 37926 перегляди

Акторка Валері Перрін померла у віці 82 років від ускладнень хвороби Паркінсона. Вона відома ролями у фільмах "Ленні", "Супермен" та "Бійня номер п’ять".

Американська акторка Валері Перрін, яка здобула номінацію на премію "Оскар" та запам’яталася ролями у фільмах "Ленні" і "Супермен", померла у віці 82 років. Причиною смерті стали ускладнення хвороби Паркінсона. Про це повідомляє УНН з посиланням на New York Times.

Деталі

Зокрема, про кончину артистки повідомив її близький друг і режисер Стейсі Саутер. Зазначимо, Перрін була однією з найяскравіших акторок 1970-х років, поєднавши образ секс-символу з визнаною акторською майстерністю. Широку популярність їй принесла роль Єви Тешмахер — харизматичної помічниці лиходія Лекса Лютора у культовому фільмі "Супермен" з Крістофером Рівом.

Справжнім творчим проривом стала стрічка "Ленні", у якій вона зіграла дружину скандального коміка Ленні Брюс. За цю роль акторка отримала нагороду Каннського кінофестивалю та номінацію на "Оскар", поступившись статуеткою Еллен Берстін.

Також глядачам вона відома за фільмом "Бійня номер п’ять" — екранізацією роману Курта Воннеґута, у якій виконала роль Монтани Вайлдхак.

До початку кінокар’єри Перрін працювала танцівницею у Лас-Вегасі та позувала для Playboy. Попри імідж секс-символу, критики неодноразово відзначали її драматичний талант та глибину ролей.

За більш ніж 40 років у кіно акторка зіграла майже у 70 проєктах, з’явившись на екрані разом із такими зірками, як Дастін Гоффман, Джин Гекмен, Джек Ніколсон.

Останні роки життя Перрін боролася з хворобою Паркінсона, діагностованою у 2015 році.

Її внесок у кінематограф залишив помітний слід у Голлівуді, а ролі у класичних фільмах 1970-х назавжди закріпили за нею статус однієї з найхаризматичніших акторок свого покоління.

