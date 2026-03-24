Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар

Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
23 марта, 19:55 • 22904 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 61701 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
23 марта, 16:59 • 52629 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
23 марта, 16:01 • 53043 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 48918 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 27391 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
23 марта, 13:02 • 57562 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
23 марта, 09:58 • 42479 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 35009 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
Литва отказалась от выступления бывшего участника Modern Talking Дитера Болена из-за его связей с РФ24 марта, 04:13 • 23352 просмотра
Заседание Верховной Рады 25 марта может не состояться из-за угроз избиения депутатов09:06 • 18802 просмотра
Суд продлил арест и отстранил от должности врача по делу о смерти Аднана КиванаPhoto10:02 • 22165 просмотра
МОН Украины огласило новые правила поступления в 2026 году - что меняется для абитуриентов10:20 • 15931 просмотра
Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов 11:15 • 13110 просмотра
Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов 11:15 • 13657 просмотра
Суд продлил арест и отстранил от должности врача по делу о смерти Аднана КиванаPhoto10:02 • 22741 просмотра
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 47147 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 52473 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 50812 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар11:52 • 4332 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 31890 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 30671 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 28136 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 77486 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар

Киев • УНН

 • 4332 просмотра

Актриса Валери Перрин умерла в возрасте 82 лет от осложнений болезни Паркинсона. Она известна ролями в фильмах «Ленни», «Супермен» и «Бойня номер пять».

Американская актриса Валери Перрин, получившая номинацию на премию "Оскар" и запомнившаяся ролями в фильмах "Ленни" и "Супермен", скончалась в возрасте 82 лет. Причиной смерти стали осложнения болезни Паркинсона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Times.

Подробности

В частности, о кончине артистки сообщил ее близкий друг и режиссер Стейси Саутер. Отметим, Перрин была одной из самых ярких актрис 1970-х годов, объединив образ секс-символа с признанным актерским мастерством. Широкую популярность ей принесла роль Евы Тешмахер — харизматичной помощницы злодея Лекса Лютора в культовом фильме "Супермен" с Кристофером Ривом.

Настоящим творческим прорывом стала лента "Ленни", в которой она сыграла жену скандального комика Ленни Брюса. За эту роль актриса получила награду Каннского кинофестиваля и номинацию на "Оскар", уступив статуэтку Эллен Берстин.

Также зрителям она известна по фильму "Бойня номер пять" — экранизации романа Курта Воннегута, в которой исполнила роль Монтаны Уайлдхак.

До начала кинокарьеры Перрин работала танцовщицей в Лас-Вегасе и позировала для Playboy. Несмотря на имидж секс-символа, критики неоднократно отмечали ее драматический талант и глубину ролей.

За более чем 40 лет в кино актриса сыграла почти в 70 проектах, появившись на экране вместе с такими звездами, как Дастин Хоффман, Джин Хэкмен, Джек Николсон.

Последние годы жизни Перрин боролась с болезнью Паркинсона, диагностированной в 2015 году.

Ее вклад в кинематограф оставил заметный след в Голливуде, а роли в классических фильмах 1970-х навсегда закрепили за ней статус одной из самых харизматичных актрис своего поколения.

