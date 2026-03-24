Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар
Актриса Валери Перрин умерла в возрасте 82 лет от осложнений болезни Паркинсона. Она известна ролями в фильмах «Ленни», «Супермен» и «Бойня номер пять».
Американская актриса Валери Перрин, получившая номинацию на премию "Оскар" и запомнившаяся ролями в фильмах "Ленни" и "Супермен", скончалась в возрасте 82 лет. Причиной смерти стали осложнения болезни Паркинсона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Times.
В частности, о кончине артистки сообщил ее близкий друг и режиссер Стейси Саутер. Отметим, Перрин была одной из самых ярких актрис 1970-х годов, объединив образ секс-символа с признанным актерским мастерством. Широкую популярность ей принесла роль Евы Тешмахер — харизматичной помощницы злодея Лекса Лютора в культовом фильме "Супермен" с Кристофером Ривом.
Настоящим творческим прорывом стала лента "Ленни", в которой она сыграла жену скандального комика Ленни Брюса. За эту роль актриса получила награду Каннского кинофестиваля и номинацию на "Оскар", уступив статуэтку Эллен Берстин.
Также зрителям она известна по фильму "Бойня номер пять" — экранизации романа Курта Воннегута, в которой исполнила роль Монтаны Уайлдхак.
До начала кинокарьеры Перрин работала танцовщицей в Лас-Вегасе и позировала для Playboy. Несмотря на имидж секс-символа, критики неоднократно отмечали ее драматический талант и глубину ролей.
За более чем 40 лет в кино актриса сыграла почти в 70 проектах, появившись на экране вместе с такими звездами, как Дастин Хоффман, Джин Хэкмен, Джек Николсон.
Последние годы жизни Перрин боролась с болезнью Паркинсона, диагностированной в 2015 году.
Ее вклад в кинематограф оставил заметный след в Голливуде, а роли в классических фильмах 1970-х навсегда закрепили за ней статус одной из самых харизматичных актрис своего поколения.
