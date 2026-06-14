В Женеву стянули 16 тысяч полицейских и военных из-за масштабного митинга против саммита G7

В Женеве к охране порядка привлекли около 16 тысяч полицейских, военных и сотрудников экстренных служб накануне масштабной акции протеста против саммита G7. Ожидается участие до 50 тысяч демонстрантов. Об этом сообщает BILD, передает УНН.

Обстановка в центре Женевы напоминает чрезвычайное положение: опасаясь беспорядков, владельцы сотен магазинов, банков и супермаркетов забили витрины и фасады своих заведений. Ожидается, что сегодня здесь соберется до 50 тысяч демонстрантов. Противники саммита намерены выразить протест по ряду вопросов, включая войну в секторе Газа, глобальную чрезмерную эксплуатацию ресурсов и экономическую гегемонию стран "Большой семерки"

Для обеспечения безопасности во время акции власти привлекли около 16 тысяч сотрудников служб безопасности и экстренных служб, среди которых четыре тысячи военнослужащих Швейцарии.

Также, по имеющимся данным, на месте уже собираются тысячи демонстрантов.

Саммит G7 пройдет в Эвиане во Французских Альпах с 15 по 17 июня. Из-за того, что Франция не разрешила никаких демонстраций по этому случаю, акцию решили устроить в Женеве – примерно в 50 км от Эвиана