В Греции с пляжа из-за лесного пожара эвакуировали более 250 туристов
Киев • УНН
В Греции флот из 15 лодок эвакуировал более 250 туристов с пляжа курортного города Сивири из-за лесного пожара.
Сотни туристов эвакуировали на лодках с пляжа курортного города Сивири в Греции из-за лесного пожара, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Как сообщило местное общественное телевидение, флот из 15 лодок эвакуировал с пляжа более 250 туристов.
Агентство AFP сообщило, что многие эвакуированные по-прежнему были в купальных костюмах. Некоторые несли детей.
На кадрах, показанных по местному телевидению, видно, как десятки людей стоят в очереди на понтоне, ожидая эвакуации, в то время как дым окутывает небо над курортами.
"Мы на пляже и ищем способ уехать", — сказала по телефону агентству AFP София, домовладелица из этого региона, назвавшая только свое имя.
Пожарные заявили, что сильный ветер, который, согласно прогнозам, должен был достигать 100 километров в час, осложняет борьбу с огнем.
В это время года лесные пожары в Греции не являются чем-то необычным, однако риск возрастает, поскольку изменение климата усиливает засухи и приводит к затяжным экстремальным погодным явлениям.
Из 40 лесных пожаров, зарегистрированных в Греции за последние 24 часа, девять к вечеру четверга так и не были локализованы.