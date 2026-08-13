Отсрочка от мобилизации с 1 сентября — какие новые правила бронирования начнут действовать в Украине

В Украине с 1 сентября 2026 года начнет действовать очередной этап обновленных правил бронирования военнообязанных. Речь идет об изменениях, предусмотренных постановлением Кабинета министров №692 от 30 мая 2026 года и скорректированных последующими решениями правительства. Как новые правила воплотят в жизнь и кого они коснутся, разобрался УНН.

Бронирование по-новому с 1 сентября: что изменится для работников и работодателей

Изменения будут касаться прежде всего требований к зарплате забронированных работников, учета совместителей и людей, которые уже имеют отсрочку от мобилизации по другим основаниям.

В то же время часть новых правил начала действовать еще летом. Например, повышение зарплат для признания предприятий критически важными применяется уже при получении или подтверждении такого статуса.

Отметим также, что обновления происходят на фоне пересмотра критериев, по которым предприятия, учреждения и организации признают критически важными для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. В самом Кабмине реформу объясняют необходимостью сделать бронирование более точным, сократить возможности для манипуляций и обеспечить баланс между потребностями экономики и мобилизационными потребностями государства.

Что именно изменится с 1 сентября для украинцев

Одним из главных изменений станет новое требование к зарплате военнообязанных работников критически важных предприятий. Постановлением №692 правительство повысило соответствующий показатель с 2,5 до трех минимальных заработных плат.

В 2026 году речь идет о 25 тыс. 941 грн в месяц. Важно, что учитывается начисленная заработная плата, то есть сумма до уплаты налогов.

Как мы акцентировали выше, требование к средней зарплате работников предприятия уже применяется при определении или подтверждении критичности, а с 1 сентября соответствующая "планка" будет действовать и в отношении ежемесячной зарплаты конкретных забронированных работников в период действия бронирования. Исключение предусмотрели для критически важных предприятий и учреждений, которые расположены и фактически работают на территориях возможных или активных боевых действий, а также на определенных законодательством временно оккупированных территориях, в отношении которых не установлена дата прекращения соответствующего статуса. Для них сохраняется более низкий порог в размере 2,5 минимальной зарплаты, что в 2026 году составляет 21 тыс. 617 грн 50 коп. В официальных разъяснениях сумму округляют до 21 тыс. 618 грн.

При этом новые правила относительно зарплаты имеют исключения. В частности, Минэкономики отдельно подчеркивало, что изменения относительно размера начисленной средней зарплаты работников не распространяются на государственные и коммунальные предприятия.

Как будут считать совместителей и работников с другой отсрочкой

Еще одно принципиальное изменение касается определения общего количества военнообязанных, от которого зависит доступный предприятию объем бронирования.

С 1 сентября военнообязанные работники, которые уже имеют отсрочку от мобилизации по другим основаниям, предусмотренным статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также работники, которые работают по совместительству на другом критически важном предприятии или в критически важном учреждении, будут учитываться в общей численности военнообязанных только по одному месту работы. После июльской корректировки правил таким местом определили предприятие, на котором мужчина или женщина проработали дольше всего.

Отдельно подчеркнем, что новые правила не устанавливают общего запрета на бронирование совместителей. Минэкономики прямо разъясняет: военнообязанный может быть забронирован предприятием, где работает по совместительству, если именно это предприятие учитывает его при определении своего лимита. Главный принцип заключается в том, чтобы один и тот же человек не увеличивал базу для расчета бронирования одновременно у нескольких работодателей.

Что будет со статусом критически важных предприятий

Постановление №692 предусмотрело переходный период для предприятий, которые уже имели статус критически важных. Сначала установили, что решения о критичности, действующие на момент вступления постановления в силу, будут действовать в пределах срока, на который их выдали, но не дольше 1 сентября 2026 года.

Одновременно центральные органы исполнительной власти, другие уполномоченные государственные органы и военные администрации получили задание пересмотреть собственные отраслевые и региональные критерии критичности. Цель такого пересмотра — чтобы статус получали предприятия, деятельность которых действительно имеет существенное значение для экономики, жизнедеятельности населения или обороны.

Однако в июле правительство дополнительно скорректировало переходный механизм. Для предприятий, которые в установленный срок подали необходимые документы о средней зарплате и налоговый расчет, предусмотрена возможность сохранения ранее принятого решения о критичности в течение срока, на который оно было принято. Поэтому 1 сентября не означает, что статус потеряют все предприятия, которые имели его ранее.

Поэтому работникам следует ориентироваться на действительность решения о критичности конкретного работодателя и собственного бронирования. Самостоятельно подавать документы для подтверждения критичности работнику не нужно, этим занимается предприятие. Однако Минэкономики рекомендует работникам проверять актуальность военно-учетных данных и заранее уточнять у работодателя состояние бронирования.

Какие предприятия могут получить статус критически важных

Базовые критерии определяет Постановление Кабинета министров №76. По общему правилу предприятие должно соответствовать как минимум трем установленным критериям, хотя для отдельных категорий законодательство предусматривает специальные условия.

Среди критериев остается значительный объем уплаченных налогов, сборов, платежей и ЕСВ. За отчетный налоговый год их общая сумма должна превышать эквивалент 1,5 млн евро. Другой критерий предусматривает поступления в иностранной валюте, кроме кредитов и займов, на сумму свыше 32 млн евро за отчетный налоговый год.

Также учитываются стратегическое значение предприятия для экономики и безопасности государства, его важность для определенной отрасли национальной экономики или территориальной общины, соответствие зарплатному критерию и другие условия, определенные правительством.

Отдельным критерием остается статус резидента Дія.City. Вместе с тем сам факт соответствия одному критерию в большинстве случаев еще не означает автоматического получения статуса критически важного: предприятие должно соответствовать необходимой совокупности условий и получить соответствующее решение уполномоченного органа.

Как работает бронирование через "Дію"

После того как предприятие получило право на бронирование работников, списки военнообязанных подаются в электронном виде через портал административных услуг "Дія". Руководитель, подписант или уполномоченное лицо авторизуются с помощью электронной подписи юридического лица, указывают работников, которых необходимо забронировать, проверяют сформированное заявление и подписывают его.

Далее сведения проверяются по государственным реестрам. Результат поступает в личный кабинет заявителя, а забронированный работник может увидеть актуальный статус в приложении "Резерв+" и сформировать электронный военно-учетный документ.

Кроме того, на странице услуги "Бронирование работников" на сайте административных услуг "Дія" указано, что для критически важных компаний и учреждений срок обработки составляет до трех дней, а для государственных органов — до одного дня.

Для продления уже действующего бронирования действует отдельная электронная услуга. Она позволяет продлить бронирование без предварительного аннулирования, если необходимые условия сохраняются. Для этой процедуры "Дія" указывает срок обработки до 24 часов.

Кому могут отказать в бронировании

Одного лишь желания работодателя оставить конкретного специалиста недостаточно. Предприятие должно иметь действующее право на бронирование, а работник — соответствовать требованиям, которые система может проверить по государственным реестрам.

Проблемы могут возникнуть, в частности, если исчерпан доступный предприятию лимит, информация о трудовых отношениях не подтверждается, работник не соответствует зарплатному требованию, если оно распространяется на соответствующую категорию, или сведения в государственных реестрах не позволяют провести бронирование.

Физические лица — предприниматели не могут забронировать самих себя только на основании статуса ФЛП. Минэкономики отмечает, что Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» такого механизма не предусматривает.

Так же бронирование по правилам для работников предусматривает наличие трудовых отношений. Гражданско-правовой договор сам по себе не приравнивает исполнителя к работнику предприятия для целей такого бронирования. В то же время стоит помнить, что порядок бронирования не устанавливает универсального запрета только из-за военно-учётной специальности работника.

Когда бронирование могут аннулировать

Отсрочка, которую получило «забронированное» предприятием лицо, не является бессрочной. Она связана как со статусом работодателя, так и с трудовыми отношениями конкретного работника.

Законодательство предусматривает основания для аннулирования бронирования, в частности в случаях прекращения работы сотрудника на соответствующем предприятии, утраты предприятием оснований для бронирования или завершения срока, на который была предоставлена отсрочка. Отдельная электронная услуга позволяет работодателю подать заявление об аннулировании бронирования через «Дію». После обработки информация обновляется и в «Резерв+».

Что нужно сделать работодателям и работникам до сентября

Для бизнеса главная задача накануне 1 сентября — проверить действительность решения о критичности, правильность сведений о работниках, доступный объём бронирования и соответствие требованиям к заработной плате. Отдельного внимания требуют работники, которые одновременно работают в нескольких компаниях или уже имеют законную отсрочку от мобилизации по другому основанию.

Работникам, в свою очередь, не нужно самостоятельно подтверждать статус предприятия. Однако целесообразно проверить свои военно-учётные сведения и актуальный статус в «Резерв+», а также уточнить у работодателя, остаётся ли действующим решение о критичности и на какой срок оформлено бронирование.

Ещё раз подчеркнём, что 1 сентября 2026 года система бронирования не запускается заново, однако завершается важный этап её перестройки. Наиболее заметными для работников и работодателей станут усиленный критерий по заработной плате и новый порядок учёта совместителей и военнообязанных, которые уже имеют другую законную отсрочку. Для бизнеса это означает более жёсткую проверку данных, а для работников — большую зависимость действительности бронирования от корректной информации в государственных реестрах и соблюдения работодателем установленных требований.

Напомним

Ранее мы писали о том, что оборонные предприятия до 10 августа должны подать документы для подтверждения статуса критически важных.