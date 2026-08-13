Сенаторы требуют от администрации Трампа объяснить 17-месячную паузу в санкциях против рф

Два высокопоставленных сенатора-демократа США в среду потребовали от представителей администрации Трампа объяснить, почему они приостановили введение новых санкций против компаний, банков и других организаций, помогающих россии обходить действующие ограничения, введённые из-за вторжения рф в Украину, несмотря на то, что мирные переговоры не оказались плодотворными, сообщает Reuters, пишет УНН.

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Сенаторы Элизабет Уоррен, ведущая демократка в банковском комитете Сената, и Кристофер Кунс направили письмо государственному секретарю США Марко Рубио и министру финансов США Скотту Бессенту.

Сенаторы заявляют, что администрация приостановила регулярные целевые санкции против россии на 17 месяцев.

США в последний раз вводили серьёзные санкции против россии в октябре 2025 года, когда Министерство финансов США ввело ограничения против нефтяных компаний "роснефть" и "лукойл". Сенаторы считают, что эти санкции были разовым случаем, и россия легко их обходит.

В ответ на запрос агентства Reuters представитель Министерства финансов США указал на санкции против российских нефтяных компаний и заявил, что администрация Трампа продолжит действовать в интересах национальной безопасности США и мирного урегулирования войны в Украине. Представитель Государственного департамента заявил, что ведомство не рассматривает потенциальные санкционные меры.

В письме сенаторов цитируется Бессент, который в феврале заявил Конгрессу, что администрация хочет "посмотреть, куда зайдут мирные переговоры", прежде чем возобновить некоторые контрсанкции против обхода ограничений, несмотря на то, что администрация "вводила санкции против Ирана и Кубы во время переговоров с этими странами".

В письме также цитируется Рубио, который в мае заявил, что мирные переговоры между россией и Украиной не были плодотворными, и на тот момент таких переговоров не было.

В письме говорится, что после вторжения в феврале 2022 года и до января 2025 года, месяца, когда президент Дональд Трамп во второй раз вступил в должность, против россии было применено 111 пакетов санкций.

Санкции, введённые во время президентского срока бывшего президента Джо Байдена, мало что сделали для остановки россии.

Сенаторы просят чиновников ответить до 28 августа на следующий вопрос: "Если администрация приостановила регулярные санкции против россии из-за мирных переговоров, а эти переговоры зашли в тупик несколько месяцев назад, почему администрация не возобновила рутинные и частые санкции США, чтобы восстановить рычаги влияния для достижения справедливого мира в Украине?"

Сенат в этом месяце принял новое законодательство о санкциях против россии, однако его будущее неопределённо на фоне обеспокоенности демократов и некоторых республиканцев тем, что оно может позволить Трампу получить новые полномочия вводить пошлины на товары союзников США, включая Японию и некоторые европейские страны.

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