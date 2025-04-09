Более 2 000 человек эвакуированы в Италии из-за наводнений

В Италии из-за сильных дождей и наводнений эвакуированы более 2000 человек. Больше всего пострадал регион Эмилия-Романья, где погиб один человек, а убытки оцениваются в миллионы евро.