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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28505 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп отменил законный статус для 530 тысяч мигрантов

Администрация Трампа отменит временный законный статус для 530 тысяч мигрантов. Этот шаг прекращает программу "пароля", позволявшую им въезжать в США при Байдене.

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Трампу предлагают нацелиться на 43 страны в новом списке запрета на поездки, среди предложений рф и беларусь - NYT

Администрация Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. В список вошли как страны из красной, так и из оранжевой зоны.

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На Кубе произошла масштабная авария в энергосистеме: часть страны без света

В пятницу вечером значительная часть Кубы осталась без электроснабжения из-за аварии в энергосистеме. Продолжается расследование инцидента, специалисты анализируют причины перебоев.

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США приостановили рассмотрение иммиграционных заявок от украинцев по программам Байдена - СМИ

Администрация Трампа временно заморозила рассмотрение иммиграционных заявок от мигрантов из Украины и Латинской Америки. Решение связано с проверкой потенциальных случаев мошенничества и вопросами безопасности.

Общество • 19 февраля, 07:27 • 55441 просмотра

После указа Трампа ФБР раскрыло скрытые файлы об убийстве Кеннеди

ФБР обнаружило около 14 000 страниц засекреченных документов об убийстве президента Кеннеди в 1963 году. Это стало ответом на указ Дональда Трампа о рассекречивании всех материалов дела.

Новости Мира • 11 февраля, 09:24 • 30677 просмотра

Google предлагает «Американский залив» в поиске Мексиканского залива

Google начал предлагать пользователям название «Американский залив» вместо Мексиканского залива после указа Трампа. Изменение названия вызвало споры между США и Мексикой, которая отказывается признавать новое название.

Новости Мира • 11 февраля, 08:04 • 23387 просмотра

Израиль вслед за США выйдет из Совета ООН по правам человека

Министр иностранных дел Израиля объявил о выходе страны из Совета ООН по правам человека из-за дискриминации. По его словам, более 20% всех резолюций Совета были направлены против Израиля.

Новости Мира • 5 февраля, 18:26 • 70952 просмотра

США начинают отправку мигрантов в Гуантанамо - WSJ

Военный самолет C-17 доставил первую группу задержанных мигрантов из Техаса на базу Гуантанамо на Кубе. США планируют расширить мощности базы для содержания до 30 тысяч человек и направляют дополнительных морских пехотинцев.

Новости Мира • 5 февраля, 06:29 • 23601 просмотра

Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принять своих граждан, депортированных из США

Трамп заявил о договоренности с Венесуэлой по приему депортированных граждан и предоставлению транспорта. Соглашение достигнуто после встречи спецпредставителя США с Мадуро, несмотря на непризнание его президентства.

Новости Мира • 1 февраля, 19:13 • 39628 просмотра

Администрация Трампа планирует отменить легальный статус принятых при Байдене мигрантов

Администрация Трампа готовится прекратить программу Байдена, которая позволила 530 000 мигрантов легально прибыть в США. Планируется отмена «пароля» для граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

Новости Мира • 1 февраля, 08:05 • 35050 просмотра

Президент Мексики требует от Google не менять название залива на Американский, как того хочет Трамп

Клаудия Шейнбаум написала письмо Google о переименовании Мексиканского залива в Американский. Президент подчеркнула, что США не имеют права в одностороннем порядке менять название общего водоема.

Новости Мира • 30 января, 21:38 • 27943 просмотра

Чиновники Трампа приостанавливают программы приема иммигрантов, в том числе украинцев - NYT

Министерство внутренней безопасности США издало распоряжение о приостановлении программ временного въезда иммигрантов. Решение затронет украинцев, кубинцев, венесуэльцев и других, которые имели возможность въезда по спонсорской поддержке.

политика • 25 января, 08:53 • 60090 просмотра

Трамп подписал указ, которым признает хуситов "террористами"

Президент США подписал указ о начале процесса признания йеменского движения "Ансар Аллах" иностранной террористической организацией. Решение связано с атаками хуситов на корабли США в Красном море и угрозой морской торговле.

политика • 23 января, 00:27 • 102005 просмотра

Трамп вернул Кубу в список государств-спонсоров терроризма

Дональд Трамп отменил недавнее решение Байдена об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма. Решение Байдена было частью соглашения с католической церковью по освобождению 553 политзаключенных.

Новости Мира • 21 января, 22:33 • 28873 просмотра

Трамп планирует устранить Мадуро: что готовит новая администрация США для Венесуэлы

Команда новоизбранного президента США Трампа заявляет о намерении сменить режим в Венесуэле. Советники сравнивают возможное устранение Мадуро с недавним свержением Асада и рассматривают невоенные методы воздействия.

Новости Мира • 19 января, 07:35 • 32772 просмотра

Байден исключил Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, поэтому страна освободит более 550 заключенных

Байден исключил Кубу из списка государств-спонсоров терроризма перед завершением президентства. В ответ Куба согласилась освободить 553 заключенных, включая политических заключенных и участников протестов 2021 года.

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Байден решил исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма

Администрация Байдена планирует исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма в рамках соглашения об освобождении политзаключенных. Это решение может быть отменено после инаугурации нового президента США.

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Пентагон освободил узника Гуантанамо, который находился там с первого дня ее открытия

Пентагон репатриировал в Тунис 59-летнего Ридаха Бин Салеха аль-Язиди, который находился в тюрьме Гуантанамо со дня ее открытия. Его освобождение является частью программы Байдена по сокращению количества заключенных.

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На Кубе снова масштабное отключение электроэнергии из-за аварии, миллионы потребителей остались без света

Главная электростанция Кубы в провинции Матансас вышла из строя, оставив миллионы потребителей без света. Власти приостановили обучение и работу, обещая восстановить электроснабжение до четверга.

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Трое старшеклассников в Калифорнии погибли в результате аварии Tesla, один травмировался

В Пьемонте Tesla врезалась в цементную стену и загорелась, трое старшеклассников погибли, один получил ожоги. Об аварии сообщил IPhone из автомобиля, полиция расследует скорость как возможную причину инцидента.

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Вблизи побережья Японии произошло подводное землетрясение

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Редкую "рыбу-весло", мифический вестник гибели, нашли в Калифорнии

На побережье Калифорнии найдена мертвая рыба-ремень, которая считается мифическим предсказателем стихийных бедствий. Это лишь второй случай за три месяца и 21-й с 1901 года.

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На востоке Кубы произошло землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в 40 км от города Бартоломе Масо. Толчки ощущались по всей восточной части острова, однако сообщений о разрушениях или пострадавших нет.

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На Кубе аресты после протестов из-за масштабного отключения света

Генпрокуратура Кубы подтвердила аресты протестующих в трех провинциях из-за демонстраций против отключения электроэнергии. Отключение произошло в результате урагана «Рафаэль», который прошел по острову со скоростью 185 км/ч.

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Военный судья США утвердил соглашение о признании вины с Халидом Шейхом Мохамедом и двумя сообщниками. Вместо смертной казни обвиняемые могут получить пожизненное заключение.

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Куба снова осталась без электричества на фоне урагана

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Президент Аргентины уволил главу МИД за голосование в ООН против санкций в отношении Кубы

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Более 2 000 человек эвакуированы в Италии из-за наводнений

В Италии из-за сильных дождей и наводнений эвакуированы более 2000 человек. Больше всего пострадал регион Эмилия-Романья, где погиб один человек, а убытки оцениваются в миллионы евро.

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Ураган «Оскар» ослаб до уровня тропического шторма, однако на Кубе зафиксированы серьезные разрушения - СМИ

Ураган «Оскар» ослаб до тропического шторма после выхода на берег Кубы. На восточном побережье острова зафиксированы серьезные разрушения, наводнения и отключения электроэнергии, что вызвало протесты населения.

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