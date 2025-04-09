Трамп ввел пошлины почти для всех стран, но не для россии. В Белом доме объяснили это тем, что санкции США уже делают невозможной значительную торговлю с рф.
Администрация Трампа отменит временный законный статус для 530 тысяч мигрантов. Этот шаг прекращает программу "пароля", позволявшую им въезжать в США при Байдене.
Администрация Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. В список вошли как страны из красной, так и из оранжевой зоны.
В пятницу вечером значительная часть Кубы осталась без электроснабжения из-за аварии в энергосистеме. Продолжается расследование инцидента, специалисты анализируют причины перебоев.
Администрация Трампа временно заморозила рассмотрение иммиграционных заявок от мигрантов из Украины и Латинской Америки. Решение связано с проверкой потенциальных случаев мошенничества и вопросами безопасности.
ФБР обнаружило около 14 000 страниц засекреченных документов об убийстве президента Кеннеди в 1963 году. Это стало ответом на указ Дональда Трампа о рассекречивании всех материалов дела.
Google начал предлагать пользователям название «Американский залив» вместо Мексиканского залива после указа Трампа. Изменение названия вызвало споры между США и Мексикой, которая отказывается признавать новое название.
Министр иностранных дел Израиля объявил о выходе страны из Совета ООН по правам человека из-за дискриминации. По его словам, более 20% всех резолюций Совета были направлены против Израиля.
Военный самолет C-17 доставил первую группу задержанных мигрантов из Техаса на базу Гуантанамо на Кубе. США планируют расширить мощности базы для содержания до 30 тысяч человек и направляют дополнительных морских пехотинцев.
Трамп заявил о договоренности с Венесуэлой по приему депортированных граждан и предоставлению транспорта. Соглашение достигнуто после встречи спецпредставителя США с Мадуро, несмотря на непризнание его президентства.
Администрация Трампа готовится прекратить программу Байдена, которая позволила 530 000 мигрантов легально прибыть в США. Планируется отмена «пароля» для граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.
Клаудия Шейнбаум написала письмо Google о переименовании Мексиканского залива в Американский. Президент подчеркнула, что США не имеют права в одностороннем порядке менять название общего водоема.
Министерство внутренней безопасности США издало распоряжение о приостановлении программ временного въезда иммигрантов. Решение затронет украинцев, кубинцев, венесуэльцев и других, которые имели возможность въезда по спонсорской поддержке.
Президент США подписал указ о начале процесса признания йеменского движения "Ансар Аллах" иностранной террористической организацией. Решение связано с атаками хуситов на корабли США в Красном море и угрозой морской торговле.
Дональд Трамп отменил недавнее решение Байдена об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма. Решение Байдена было частью соглашения с католической церковью по освобождению 553 политзаключенных.
Команда новоизбранного президента США Трампа заявляет о намерении сменить режим в Венесуэле. Советники сравнивают возможное устранение Мадуро с недавним свержением Асада и рассматривают невоенные методы воздействия.
Байден исключил Кубу из списка государств-спонсоров терроризма перед завершением президентства. В ответ Куба согласилась освободить 553 заключенных, включая политических заключенных и участников протестов 2021 года.
Администрация Байдена планирует исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма в рамках соглашения об освобождении политзаключенных. Это решение может быть отменено после инаугурации нового президента США.
Пентагон репатриировал в Тунис 59-летнего Ридаха Бин Салеха аль-Язиди, который находился в тюрьме Гуантанамо со дня ее открытия. Его освобождение является частью программы Байдена по сокращению количества заключенных.
Главная электростанция Кубы в провинции Матансас вышла из строя, оставив миллионы потребителей без света. Власти приостановили обучение и работу, обещая восстановить электроснабжение до четверга.
В Пьемонте Tesla врезалась в цементную стену и загорелась, трое старшеклассников погибли, один получил ожоги. Об аварии сообщил IPhone из автомобиля, полиция расследует скорость как возможную причину инцидента.
Подводное землетрясение магнитудой 6 баллов произошло у побережья Японии на глубине 10 км. В течение пяти часов зафиксировано еще 6 толчков, ожидаются колебания уровня моря в прибрежных регионах.
На побережье Калифорнии найдена мертвая рыба-ремень, которая считается мифическим предсказателем стихийных бедствий. Это лишь второй случай за три месяца и 21-й с 1901 года.
На востоке Кубы произошло землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в 40 км от города Бартоломе Масо. Толчки ощущались по всей восточной части острова, однако сообщений о разрушениях или пострадавших нет.
Генпрокуратура Кубы подтвердила аресты протестующих в трех провинциях из-за демонстраций против отключения электроэнергии. Отключение произошло в результате урагана «Рафаэль», который прошел по острову со скоростью 185 км/ч.
Военный судья США утвердил соглашение о признании вины с Халидом Шейхом Мохамедом и двумя сообщниками. Вместо смертной казни обвиняемые могут получить пожизненное заключение.
Ураган «Рафаэль» вызвал общенациональное отключение электроэнергии на Кубе. Эвакуированы 70 000 человек, а шторм третьей категории принес сильные дожди и угрозу наводнений.
Президент Аргентины Хавьер Милей уволил главу МИД Диану Мондино из-за голосования за снятие санкций с Кубы. Аргентина впервые за время президентства Милея не поддержала позицию США.
В Италии из-за сильных дождей и наводнений эвакуированы более 2000 человек. Больше всего пострадал регион Эмилия-Романья, где погиб один человек, а убытки оцениваются в миллионы евро.
Ураган «Оскар» ослаб до тропического шторма после выхода на берег Кубы. На восточном побережье острова зафиксированы серьезные разрушения, наводнения и отключения электроэнергии, что вызвало протесты населения.