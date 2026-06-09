ООН призвала США отменить санкции против Кубы из-за роста детской смертности

Усиление американских санкций против Кубы привело к ухудшению гуманитарной ситуации на острове, в частности к росту детской смертности и снижению шансов на выживание детей, больных раком. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам Тюрка, ограничения, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, существенно осложнили доступ населения Кубы к топливу, что повлияло на обеспечение водой, продуктами питания и медицинскими услугами. Он подчеркнул, что больше всего от последствий санкций страдают самые уязвимые категории населения.

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Дети умирают, потому что врачи не имеют доступа к необходимым медицинским товарам и лекарствам. Это неприемлемо. Эти санкции должны быть немедленно отменены – заявил Фолькер Тюрк.

В то же время Вашингтон объясняет усиление давления стремлением добиться изменений в политике коммунистического правительства Кубы. Администрация Трампа также предложила гуманитарную помощь в размере 100 млн долларов при условии ее распределения вне государственных структур острова. В Госдепартаменте США заявляют, что намерены поддержать население Кубы, страдающее от экономического кризиса.

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