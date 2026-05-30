Командующий войсками США провел редкую встречу с кубинскими военными в Гуантанамо

Командующий Южным командованием США генерал морской пехоты Фрэнсис Донован провел встречу с высокопоставленными представителями кубинских вооруженных сил вблизи американской военно-морской базы в заливе Гуантанамо. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По информации командования США, Донован встретился с первым заместителем начальника Генерального штаба Кубы генералом Роберто Легрой Сотолонго и другими офицерами для "краткого обмена вопросами оперативной безопасности". Американский генерал также проверил состояние охраны периметра базы и обсудил с ее руководством вопросы безопасности военнослужащих, их семей и боевой готовности.

Детали переговоров не разглашаются. Визит состоялся чуть более чем через две недели после поездки директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Гавану, где он проводил переговоры с представителями кубинских властей.

США усиливают давление на Кубу

Bloomberg отмечает, что встреча проходит на фоне жесткой политики администрации Дональда Трампа в отношении Кубы. Вашингтон требует от кубинского правительства политических и экономических реформ, одновременно усиливая санкционное и дипломатическое давление на островное государство.

В последние недели США также выдвинули обвинения бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро и ряду других должностных лиц из-за сбития двух гражданских самолетов в 1996 году. В то же время в Белом доме не исключают дальнейшего усиления мер против кубинского режима, если нынешняя политика не принесет результатов.

