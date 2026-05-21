Трамп предпочитает дипломатическое решение проблемы с Кубой, но США должны отстаивать свои интересы — Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио сомневается в дипломатическом решении конфликта с Кубой. Администрация Трампа не исключает вариант военных действий.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа стремится найти дипломатическое решение своих разногласий с кубинским правительством, но не особо оптимистично настроен относительно возможности его достижения, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Издание отмечает, что комментарии Рубио оставляют открытой возможность военных действий против Кубы, особенно после предъявления на этой неделе обвинений бывшему президенту Раулю Кастро в терроризме.
"Президент всегда отдает предпочтение мирному соглашению, достигнутому путем переговоров", — сказал Рубио журналистам перед отъездом из Майами в Швецию и Индию. "Это всегда наше предпочтение. Это остается нашим предпочтением в отношении Кубы. Я просто говорю вам честно. Знаете, вероятность этого, учитывая то, с кем мы сейчас имеем дело, невелика".
Он добавил, что "наше предпочтение на Кубе и в любой точке мира — это дипломатическое урегулирование путем переговоров".
