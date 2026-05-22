путин проигрывает войну сразу на трех фронтах - Bild

российский диктатор владимир путин хотел продемонстрировать силу в Украине. Однако на пятом году войны давление на него растет. Его армия ежемесячно теряет десятки тысяч солдат, наступление останавливается, впервые теряются территории – и ответ Украины теперь влияет и на Москву. Об этом говорится в материале BILD, сообщает УНН.

Отмечается, что война на истощение становится проблемой для путина на трех фронтах.

россия сейчас теряет около 35 000 солдат в месяц, включая убитых и раненых. ... С начала войны до конца 2025 года погибло около 352 000 российских солдат. Имена около 217 800 из них известны. Если учесть раненых, общие потери достигают до 1,5 миллиона человек. Это соответствует примерно трем процентам мужского населения призывного возраста (от 18 до 59 лет) до начала войны. Хотя кремлю все еще удается компенсировать потери за счет новых рекрутов, армия вторжения больше не растет - указывает издание.

Также россия впервые с октября 2023 года теряет территории. В частности, военные аналитики сообщают о небольших, но постоянных потерях рф захваченных территорий на фронте.

Тревожный факт: с начала года российская армия смогла захватить лишь около 220 квадратных километров – 0,04 процента территории Украины. В то же время Украина за последние месяцы отвоевала 189 квадратных километров. Это рекорд, который путин вряд ли может оправдать, учитывая множество убитых и раненых россиян - пишут авторы.

В свою очередь эксперт по безопасности Кристиан Меллинг утверждает: сможет ли Украина удержать эти территории, еще предстоит выяснить, ситуация может измениться относительно быстро.

По его словам, война все чаще достигает российской территории: украинские беспилотники сейчас регулярно атакуют нефтеперерабатывающие заводы, военные объекты и инфраструктуру глубоко в тылу страны - даже в районе "большой москвы" были погибшие после одной из крупнейших атак с начала войны, когда было перехвачено более 600 беспилотников, и для многих россиян война впервые становится непосредственной реальностью.

Это весомый психологический фактор. москва имеет решающее значение для стабильности путина - говорит Меллинг.

Некоторые наблюдатели считают, что если путину не удастся найти ответ на застопорившееся наступление и атаки на его собственной территории до лета, это может стать поворотным моментом в войне. Но Меллинг не советует заходить так далеко.

Поворотный момент звучит как что-то из приключенческого фильма. Но я считаю, что это останется войной на истощение, прогресс будет лишь постепенным - прогнозирует эксперт.

Он считает, что для кремля "нет мира в западном понимании, только сохранение и расширение власти".

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков снова заявил, что россия готова к возобновлению диалога с Европой.

