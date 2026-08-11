США продали на металлолом два подсанкционных российских нефтяных танкера компании из ОАЭ - Reuters
Киев • УНН
Американские власти продали компании Global Marketing Systems из Дубая два подсанкционных российских танкера, задержанных в январе у берегов Венесуэлы. Суда "Era" и "Lileo" будут утилизированы на предприятиях по переработке металлолома в Индии.
США продали на металлолом компании из ОАЭ подпавшие под санкции российские нефтяные танкеры, задержанные в январе во время блокады Венесуэлы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Согласно сообщению, компания Global Marketing Systems, специализирующаяся на утилизации судов и имеющая штаб-квартиру в Дубае, приобрела танкеры в прошлом месяце за неразглашаемую сумму.
Как отмечается в сообщении, продажа включала судно "Era", ранее эксплуатировавшееся под названиями "Marinera" и "Bella 1", а также судно "Lileo", ранее ходившее под названиями "Galileo" и "Veronica". Танкер будут утилизированы на предприятиях по переработке металлолома в Индии.
Правительство США продало их нам, и существовало судебное решение, санкционировавшее эту продажу, но были определенные сложности, в частности мы не до конца были уверены, кому они ранее принадлежали
Компания GMS не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии.
Контекст
В январе 2026 года Береговая охрана США и военные спецподразделения задержали судно "Era" под российским флагом в водах к югу от Исландии, завершив недельное преследование через Атлантический океан. Ранее это судно прорвало американскую блокаду в Карибском бассейне, направленную на прекращение экспорта нефти из Венесуэлы.
Также США задержали в Карибском море судно под российским флагом, которое сейчас известно как "Lileo". Этот танкер подпадал под действие американских санкций против россии.
Напомним
Президент США Дональд Трамп продлил на 90 дней разрешение иностранным судам перевозить нефть и другие отдельные товары между портами США в обход требований закона Джонса.