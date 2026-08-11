Ночная баллистическая атака на Киев повредила детскую больницу, есть пострадавший

В результате ночной баллистической атаки России на Киев пострадал один человек, также повреждено здание детской больницы в Шевченковском районе. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

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Попадание зафиксировали на территории детской больницы. В результате удара повреждены здание и газовая труба. Дети и медицинские работники во время атаки находились в укрытии.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

По другому адресу в Шевченковском районе возник пожар в складском помещении. Одного пострадавшего спасатели передали медикам.

Пожар на складе уже ликвидировали. Спасатели и другие соответствующие службы продолжают работать на местах российского удара, информация о последствиях атаки уточняется.

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