Ночная баллистическая атака на Киев повредила детскую больницу, есть пострадавший
Киев • УНН
В результате ночной баллистической атаки России на Киев пострадал один человек, повреждено здание детской больницы в Шевченковском районе. Дети и медицинские работники находились в укрытии, пожар на складе ликвидирован.
В результате ночной баллистической атаки России на Киев пострадал один человек, также повреждено здание детской больницы в Шевченковском районе. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
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Попадание зафиксировали на территории детской больницы. В результате удара повреждены здание и газовая труба. Дети и медицинские работники во время атаки находились в укрытии.
По другому адресу в Шевченковском районе возник пожар в складском помещении. Одного пострадавшего спасатели передали медикам.
Пожар на складе уже ликвидировали. Спасатели и другие соответствующие службы продолжают работать на местах российского удара, информация о последствиях атаки уточняется.
рф нанесла по Запорожью удар ракетами и КАБами, повреждены дома и возникли пожары11.08.26, 01:08 • 2614 просмотров