рф нанесла по Запорожью удар ракетами и КАБами, повреждены дома и возникли пожары
Киев • УНН
российские войска нанесли комбинированный удар по Запорожью, повредив жилые дома и нежилые здания. Возникли пожары и отключения электроэнергии, экстренные службы работают на местах.
российские войска ночью нанесли комбинированный удар по Запорожью, в результате атаки повреждены жилые дома и нежилые здания, возникли пожары и отключения электроэнергии. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
По словам Федорова, экстренные службы уже работают на местах ударов. Последствия атаки в настоящее время уточняются.
Повреждены дома, нежилые здания, есть отключения электроэнергии, возникли пожары — таковы предварительные последствия российского комбинированного удара по Запорожью. Экстренные службы уже работают
Россия атакует Киев баллистическими ракетами, в Запорожье продолжается комбинированный удар11.08.26, 00:42 • 16303 просмотра