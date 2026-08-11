рф нанесла по Запорожью удар ракетами и КАБами, повреждены дома и возникли пожары

российские войска ночью нанесли комбинированный удар по Запорожью, в результате атаки повреждены жилые дома и нежилые здания, возникли пожары и отключения электроэнергии. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

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По словам Федорова, экстренные службы уже работают на местах ударов. Последствия атаки в настоящее время уточняются.

Повреждены дома, нежилые здания, есть отключения электроэнергии, возникли пожары — таковы предварительные последствия российского комбинированного удара по Запорожью. Экстренные службы уже работают — сообщил глава ОВА.

Россия атакует Киев баллистическими ракетами, в Запорожье продолжается комбинированный удар