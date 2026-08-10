В Воздушных силах призвали СМИ не подыгрывать врагу заголовками о "не сбитых ракетах"

$44.760.0051.610.06
ukenru
14:42 • 1820 просмотра
На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко
13:51 • 12195 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений
13:26 • 8588 просмотра
Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пунктуPhotoVideo
12:56 • 7672 просмотра
Украина готовит Чернобыль к очередной попытке вторжения со стороны россии — Spiegel
12:00 • 15604 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,7% - больше всего подешевели яйца и овощи, подорожали коммунальные услуги
11:29 • 15938 просмотра
От закупок до ТЦК: Генпрокурор сообщил, что по делам в сфере обороны уже 488 подозреваемыхVideo
Эксклюзив
11:23 • 20414 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
10:44 • 15923 просмотра
Мадяр заявил, что россия готовится увеличить одновременный запуск баллистических ракет по Украине до 200
09:26 • 19481 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex впервые за несколько недель состоялось полноценное судебное заседание
10 августа, 08:40 • 17459 просмотра
Часть 5 областей без света из-за атак рф, сложнее всего - в Одесской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
1.6м/с
36%
751мм
Популярные новости
Северокорейские хакеры создают ИИ-инструменты для кибератак - СМИ10 августа, 05:50 • 6252 просмотра
95 из 129 вражеских дронов с "Бандеролями" обезврежены, запущенная рф ракета не достигла целей10 августа, 06:09 • 11688 просмотра
россия не согласится на "заморозку" войны в Украине без устранения "первопричин" - мид рф10 августа, 06:58 • 4594 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 25060 просмотра
Дело Ермака: ВАКС изменил меру пресечения бывшему руководителю ОПVideo10:14 • 5228 просмотра
публикации
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений13:51 • 12213 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
Эксклюзив
11:23 • 20421 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 25192 просмотра
Выход женщин на пенсию с 2027 года: сколько нужно стажа и кто имеет право на льготыPhoto10 августа, 06:21 • 44150 просмотра
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 92830 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Олег Синегубов
Кристофер Нолан
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Харьковская область
Одесса
Крым
Реклама
УНН Lite
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo13:45 • 4480 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 43264 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 111301 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 131515 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 161423 просмотра
Актуальное
Техника
ТикТок
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)

В Воздушных силах призвали СМИ не подыгрывать врагу заголовками о "не сбитых ракетах"

Киев • УНН

 • 1740 просмотра

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал украинские СМИ не использовать заголовки о "не сбитых ракетах", поскольку это подыгрывает врагу. Он подчеркнул, что такая подача информации нагнетает пессимизм среди населения.

В Воздушных силах призвали СМИ не подыгрывать врагу заголовками о "не сбитых ракетах"

Речник Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал медиа не нагнетать пессимистические настроения среди украинцев громкими заголовками о «несбитых ракетах», ведь это играет на руку врагу. Об этом Игнат заявил в эфире телемарафона, передает УНН. 

Очень хотел бы обратиться к украинским медиа, к Telegram-каналам. Я делаю это не часто, но в который раз. Наши мониторинговые группы посмотрели, сколько было информации именно по баллистике за последние атаки, в частности на Одесскую область. Вбиваете в Google «Воздушные силы» — (видим — ред.) «не сбито ни одной ни одной ракеты». Собственно, тысячи и тысячи ссылок. Если думаете, что от этого кому-то станет легче, если мы будем нагнетать, собственно, такими заголовками. Вы же видите, что в Telegram-каналах больше двух предложений сообщений не бывает. Таким образом противник просто берет и цитирует нас. Ему уже ничего не нужно делать. Берут украинские медиа, украинские Telegram-каналы и просто перепечатывают их у себя

— сказал Игнат.

Он добавил, что подача информации очень важна для украинской внутренней аудитории, для восприятия людей в Украине. 

Мы делаем всю работу за Скабееву, за Соловьева и так далее. Поэтому я просил бы еще раз: от того никому легче не станет, что мы об этом напишем. Не надо подыгрывать россиянам

— добавил Игнат.

Он подчеркнул, что Украина ожидает поставок от партнеров, проводится огромная работа по поставкам ракет для сбития российских воздушных целей. 

Напомним

Россия ночью выпустила по Украине ракету и 129 дронов, в том числе три «Бандероли», сбиты или подавлены 95 беспилотников, в том числе все «Бандероли», вражеская ракета цели не достигла. 

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Воздушная тревога
Война в Украине
Одесская область
Юрий Игнат
Военно-воздушные силы Украины
Украина