В Воздушных силах призвали СМИ не подыгрывать врагу заголовками о "не сбитых ракетах"

Речник Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал медиа не нагнетать пессимистические настроения среди украинцев громкими заголовками о «несбитых ракетах», ведь это играет на руку врагу. Об этом Игнат заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Очень хотел бы обратиться к украинским медиа, к Telegram-каналам. Я делаю это не часто, но в который раз. Наши мониторинговые группы посмотрели, сколько было информации именно по баллистике за последние атаки, в частности на Одесскую область. Вбиваете в Google «Воздушные силы» — (видим — ред.) «не сбито ни одной ни одной ракеты». Собственно, тысячи и тысячи ссылок. Если думаете, что от этого кому-то станет легче, если мы будем нагнетать, собственно, такими заголовками. Вы же видите, что в Telegram-каналах больше двух предложений сообщений не бывает. Таким образом противник просто берет и цитирует нас. Ему уже ничего не нужно делать. Берут украинские медиа, украинские Telegram-каналы и просто перепечатывают их у себя — сказал Игнат.

Он добавил, что подача информации очень важна для украинской внутренней аудитории, для восприятия людей в Украине.

Мы делаем всю работу за Скабееву, за Соловьева и так далее. Поэтому я просил бы еще раз: от того никому легче не станет, что мы об этом напишем. Не надо подыгрывать россиянам — добавил Игнат.

Он подчеркнул, что Украина ожидает поставок от партнеров, проводится огромная работа по поставкам ракет для сбития российских воздушных целей.

Напомним

Россия ночью выпустила по Украине ракету и 129 дронов, в том числе три «Бандероли», сбиты или подавлены 95 беспилотников, в том числе все «Бандероли», вражеская ракета цели не достигла.