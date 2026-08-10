В Воздушных силах призвали СМИ не подыгрывать врагу заголовками о "не сбитых ракетах"
Киев • УНН
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал украинские СМИ не использовать заголовки о "не сбитых ракетах", поскольку это подыгрывает врагу. Он подчеркнул, что такая подача информации нагнетает пессимизм среди населения.
Речник Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал медиа не нагнетать пессимистические настроения среди украинцев громкими заголовками о «несбитых ракетах», ведь это играет на руку врагу. Об этом Игнат заявил в эфире телемарафона, передает УНН.
Очень хотел бы обратиться к украинским медиа, к Telegram-каналам. Я делаю это не часто, но в который раз. Наши мониторинговые группы посмотрели, сколько было информации именно по баллистике за последние атаки, в частности на Одесскую область. Вбиваете в Google «Воздушные силы» — (видим — ред.) «не сбито ни одной ни одной ракеты». Собственно, тысячи и тысячи ссылок. Если думаете, что от этого кому-то станет легче, если мы будем нагнетать, собственно, такими заголовками. Вы же видите, что в Telegram-каналах больше двух предложений сообщений не бывает. Таким образом противник просто берет и цитирует нас. Ему уже ничего не нужно делать. Берут украинские медиа, украинские Telegram-каналы и просто перепечатывают их у себя
Он добавил, что подача информации очень важна для украинской внутренней аудитории, для восприятия людей в Украине.
Мы делаем всю работу за Скабееву, за Соловьева и так далее. Поэтому я просил бы еще раз: от того никому легче не станет, что мы об этом напишем. Не надо подыгрывать россиянам
Он подчеркнул, что Украина ожидает поставок от партнеров, проводится огромная работа по поставкам ракет для сбития российских воздушных целей.
Напомним
Россия ночью выпустила по Украине ракету и 129 дронов, в том числе три «Бандероли», сбиты или подавлены 95 беспилотников, в том числе все «Бандероли», вражеская ракета цели не достигла.