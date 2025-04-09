В Колумбии нашли чемодан с расчлененным телом Алессандро Коатти. Власти предлагают 10 тысяч фунтов за информацию, которая поможет найти убийцу.
Украина заняла 73-ю позицию в рейтинге самых сильных паспортов мира, разделив ее с Колумбией, Тувалу и Сальвадором. Первое место получила Ирландия, обогнав другие европейские страны.
Карлоса Ледера, преступного партнера Пабло Эскобара, арестовали в Колумбии по обвинению в торговле наркотиками и оружием, но через три дня его освободили. Суд решил, что срок наказания истек.
Шакира снова отменила концерт тура "Women Don't Cry Anymore" в Доминиканской Республике из-за операционных проблем. Это уже пятое отмененное выступление певицы.
Фильм "Белоснежка" оказался в центре скандалов из-за расовых вопросов и поддержки актерами разных политических позиций. Disney ограничила доступ СМИ и изменила локацию премьеры.
Национальная кофейная ассоциация США призывает администрацию Трампа освободить кофе от дополнительных пошлин. Новые сборы могут поднять цены на 50% и создать неопределенность для отрасли.
США сообщили о прекращении финансирования пяти проектов офиса ООН по правам человека, включая в Украине. Программы будут сокращены или закрыты в рамках масштабного пересмотра расходов на иностранную помощь.
Святослав Михайлюк получил чемпионское кольцо НБА за титул, выигранный с "Бостоном" в прошлом сезоне. Церемония вручения состоялась перед матчем "Юты Джаз" против "Бостон Селтикс", где показали трибьют-видео о украинце.
К 2080 году 60% регионов Латинской Америки не смогут выращивать бананы из-за изменения климата. Колумбия и Коста-Рика пострадают больше всего, тогда как Эквадор останется основным производителем.
Звёздный форвард Неймар получил вызов в сборную Бразилии после 1,5 лет перерыва из-за травмы колена. За последние 4 матча в "Сантосе" он забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Импорт российской нефти Индией упал до минимума с января 2023 года из-за санкций США. Страна компенсирует потери закупками у Ирака, Саудовской Аравии и других поставщиков.
Президент Колумбии Петр раскритиковал Зеленского за соглашение о редкоземельных металлах с США и назвал украинцев «братьями» россиян. МИД Украины резко отреагировал на эти заявления, напомнив о борьбе Колумбии за независимость.
В Гданьском заливе обнаружена партия кокаина стоимостью 15 миллионов долларов. Задержаны 7 местных жителей, которые пытались переправить около 100 кг наркотиков из Южной Америки.
12 февраля мир отмечает День репродуктивного здоровья, День против использования детей-солдат и День науки и гуманизма. Каждый праздник имеет особое значение и привлекает внимание к важным социальным вопросам.
Сборная Украины победила команду Колумбии со счетом 12:6 в первом раунде отборочного турнира по баскетболу на колясках. В состав украинской команды вошли 11 спортсменов-ветеранов.
Сборная Украины победила Колумбию со счетом 12:6 в первом матче по баскетболу на креслах колесных на Играх непокоренных-2025 в Ванкувере. Следующий матч украинцы проведут с командой Афганистана.
Густаво Петро заявил, что кокаин запрещен только из-за его происхождения из Латинской Америки. По его словам, наркотик не более вреден, чем виски.
США планируют ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики из-за проблем с нелегальной миграцией и наркотиками. Дедлайн установлен на 1 февраля, если страны не примут соответствующие меры.
Президенты стран Латинской Америки проведут экстренный саммит 30 января из-за массовых депортаций мигрантов США. Встречу созвала президент Гондураса по просьбе лидера Колумбии для обсуждения миграции и регионального единства.
США готовы ввести санкции против стран, которые отказываются принимать своих депортированных граждан. Конфликт возник после того, как Колумбия заблокировала посадку американских самолетов с депортированными.
Нефть Brent упала до $77,97 после призыва Трампа к ОПЕК снизить цены для ослабления России. Трамп угрожает санкциями и предлагает встречу с Путиным для обсуждения войны в Украине.
Белый дом сообщил о достижении соглашения с Колумбией по приему всех нелегальных мигрантов, депортированных из США. В обмен США отложат введение 25% пошлины на колумбийские товары.
Посольство США в Колумбии приостановило обработку виз после отказа страны принять депортационные рейсы. США ввели визовые санкции против колумбийских чиновников до выполнения обязательств.
Президент Колумбии Густаво Петро приказал повысить тарифы на импорт из США на 25% в ответ на заявления Трампа. Конфликт возник после того, как Колумбия заблокировала посадку американских депортационных рейсов.
Колумбия отказалась принимать два военных самолета США с депортированными мигрантами. В ответ Трамп анонсировал 50% тарифы, визовые ограничения и финансовые санкции против страны.
Колумбия объявила чрезвычайное положение из-за насилия между партизанскими группировками, что привело к гибели 100 человек. Власти развернули 5000 военных и эвакуировали почти 20 000 человек из трех департаментов.
На северо-востоке Колумбии вспыхнул вооруженный конфликт между ELN и бывшими членами FARC. По меньшей мере 80 человек погибли, 8000 стали беженцами, а президент прекратил мирные переговоры.
В приграничном регионе Норте-де-Сантандер погибли по меньшей мере 39 человек из-за конфликтов между нелегальными вооруженными группами. Борьба за контроль над наркоторговлей привела к приостановке мирных переговоров с ELN.
Венесуэльские власти не располагают информацией об украинском гражданстве задержанных лиц, о которых заявлял Мадуро. МИД Украины проверяет информацию через дипломатические каналы и послов-партнеров.
Президент Венесуэлы сообщил о задержании семи «наемников» - двух американцев и пяти человек из Украины и Колумбии. Мадуро не предоставил доказательств обвинений, заявив лишь о «высококалиберных» специалистах.