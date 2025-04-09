Вооруженные столкновения в Колумбии: по меньшей мере 39 человек погибли на границе с Венесуэлой

В приграничном регионе Норте-де-Сантандер погибли по меньшей мере 39 человек из-за конфликтов между нелегальными вооруженными группами. Борьба за контроль над наркоторговлей привела к приостановке мирных переговоров с ELN.