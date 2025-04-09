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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28474 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина заняла 73-ю позицию в рейтинге самых сильных паспортов мира, разделив ее с Колумбией, Тувалу и Сальвадором. Первое место получила Ирландия, обогнав другие европейские страны.

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Партнера Пабло Эскобара снова арестовали в Колумбии, но через 3 дня быстро освободили

Карлоса Ледера, преступного партнера Пабло Эскобара, арестовали в Колумбии по обвинению в торговле наркотиками и оружием, но через три дня его освободили. Суд решил, что срок наказания истек.

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Концерты Шакиры под угрозой: очередная отмена выступления из-за проблем

Шакира снова отменила концерт тура "Women Don't Cry Anymore" в Доминиканской Республике из-за операционных проблем. Это уже пятое отмененное выступление певицы.

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Римейк "Белоснежки" стал ареной для новых культурных войн: Disney снова в центре споров

Фильм "Белоснежка" оказался в центре скандалов из-за расовых вопросов и поддержки актерами разных политических позиций. Disney ограничила доступ СМИ и изменила локацию премьеры.

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В США производители кофе требуют у Трампа освобождения от пошлин, чтобы избежать роста цен

Национальная кофейная ассоциация США призывает администрацию Трампа освободить кофе от дополнительных пошлин. Новые сборы могут поднять цены на 50% и создать неопределенность для отрасли.

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США прекращают финансирование проекта ООН в Украине - УВКПЧ

США сообщили о прекращении финансирования пяти проектов офиса ООН по правам человека, включая в Украине. Программы будут сокращены или закрыты в рамках масштабного пересмотра расходов на иностранную помощь.

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Михайлюк получил чемпионское кольцо от НБА за титул, который был выигран с "Бостоном"

Святослав Михайлюк получил чемпионское кольцо НБА за титул, выигранный с "Бостоном" в прошлом сезоне. Церемония вручения состоялась перед матчем "Юты Джаз" против "Бостон Селтикс", где показали трибьют-видео о украинце.

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Бананы под угрозой: к 2080 году выращивание культуры в Латинской Америке станет экономически невыгодным

К 2080 году 60% регионов Латинской Америки не смогут выращивать бананы из-за изменения климата. Колумбия и Коста-Рика пострадают больше всего, тогда как Эквадор останется основным производителем.

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Неймар возвращается в сборную Бразилии после травмы: что известно о его форме

Звёздный форвард Неймар получил вызов в сборную Бразилии после 1,5 лет перерыва из-за травмы колена. За последние 4 матча в "Сантосе" он забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

спорт • 6 марта, 18:58 • 20137 просмотра

Импорт нефти в Индию из россии упал до минимума за два года - Bloomberg

Импорт российской нефти Индией упал до минимума с января 2023 года из-за санкций США. Страна компенсирует потери закупками у Ирака, Саудовской Аравии и других поставщиков.

Экономика • 1 марта, 10:59 • 45553 просмотра

Президент Колумбии назвал «глупостью» соглашение Украины с США о редкоземах: МИД отреагировал

Президент Колумбии Петр раскритиковал Зеленского за соглашение о редкоземельных металлах с США и назвал украинцев «братьями» россиян. МИД Украины резко отреагировал на эти заявления, напомнив о борьбе Колумбии за независимость.

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Возле польского Гданьска из моря выловили груз кокаина на 15 млн долларов

В Гданьском заливе обнаружена партия кокаина стоимостью 15 миллионов долларов. Задержаны 7 местных жителей, которые пытались переправить около 100 кг наркотиков из Южной Америки.

Новости Мира • 18 февраля, 14:21 • 23778 просмотра

День репродуктивного здоровья, Международный день науки и гуманизма: что еще отмечают 12 февраля

12 февраля мир отмечает День репродуктивного здоровья, День против использования детей-солдат и День науки и гуманизма. Каждый праздник имеет особое значение и привлекает внимание к важным социальным вопросам.

Общество • 12 февраля, 04:30 • 26576 просмотра

Украинская сборная одержала первую победу на Играх Непокоренных в баскетболе

Сборная Украины победила команду Колумбии со счетом 12:6 в первом раунде отборочного турнира по баскетболу на колясках. В состав украинской команды вошли 11 спортсменов-ветеранов.

спорт • 10 февраля, 05:28 • 30312 просмотра

Украина начала выступление на Играх непокоренных-2025 с победы в первом баскетбольном матче

Сборная Украины победила Колумбию со счетом 12:6 в первом матче по баскетболу на креслах колесных на Играх непокоренных-2025 в Ванкувере. Следующий матч украинцы проведут с командой Афганистана.

спорт • 9 февраля, 17:15 • 32011 просмотра

Президент Колумбии сравнил вредность кокаина и виски: что он заявил

Густаво Петро заявил, что кокаин запрещен только из-за его происхождения из Латинской Америки. По его словам, наркотик не более вреден, чем виски.

Новости Мира • 5 февраля, 11:37 • 26732 просмотра

Трамп готовит ввести пошлины на Канаду и Мексику с 1 февраля - Reuters

США планируют ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики из-за проблем с нелегальной миграцией и наркотиками. Дедлайн установлен на 1 февраля, если страны не примут соответствующие меры.

Новости Мира • 28 января, 23:39 • 29060 просмотра

Лидеры стран Латинской Америки проведут экстренный саммит из-за депортационной политики Трампа

Президенты стран Латинской Америки проведут экстренный саммит 30 января из-за массовых депортаций мигрантов США. Встречу созвала президент Гондураса по просьбе лидера Колумбии для обсуждения миграции и регионального единства.

Новости Мира • 28 января, 17:53 • 27163 просмотра

В США пригрозили санкциями странам, которые откажутся принимать своих мигрантов

США готовы ввести санкции против стран, которые отказываются принимать своих депортированных граждан. Конфликт возник после того, как Колумбия заблокировала посадку американских самолетов с депортированными.

Новости Мира • 27 января, 15:08 • 45942 просмотра

Нефть дешевеет на фоне повторного призыва Трампа к ОПЕК снизить цены

Нефть Brent упала до $77,97 после призыва Трампа к ОПЕК снизить цены для ослабления России. Трамп угрожает санкциями и предлагает встречу с Путиным для обсуждения войны в Украине.

Война • 27 января, 07:58 • 36708 просмотра

Колумбия согласилась принимать депортированных мигрантов из США - Белый дом

Белый дом сообщил о достижении соглашения с Колумбией по приему всех нелегальных мигрантов, депортированных из США. В обмен США отложат введение 25% пошлины на колумбийские товары.

Новости Мира • 27 января, 05:36 • 32164 просмотра

США приостановили обработку виз в Колумбии

Посольство США в Колумбии приостановило обработку виз после отказа страны принять депортационные рейсы. США ввели визовые санкции против колумбийских чиновников до выполнения обязательств.

Новости Мира • 27 января, 03:23 • 29595 просмотра

Колумбия повышает пошлины на импорт из США на 25% из-за конфликта с Трампом

Президент Колумбии Густаво Петро приказал повысить тарифы на импорт из США на 25% в ответ на заявления Трампа. Конфликт возник после того, как Колумбия заблокировала посадку американских депортационных рейсов.

Новости Мира • 27 января, 01:55 • 29989 просмотра

Колумбия не приняла депортационные рейсы из США, Трамп ввел жесткие ответные меры

Колумбия отказалась принимать два военных самолета США с депортированными мигрантами. В ответ Трамп анонсировал 50% тарифы, визовые ограничения и финансовые санкции против страны.

Новости Мира • 26 января, 20:02 • 101131 просмотра

Колумбия пообещала "войну" левым партизанам после гибели 100 человек

Колумбия объявила чрезвычайное положение из-за насилия между партизанскими группировками, что привело к гибели 100 человек. Власти развернули 5000 военных и эвакуировали почти 20 000 человек из трех департаментов.

Новости Мира • 21 января, 10:07 • 29145 просмотра

Эскалация в Колумбии: количество жертв насилия возросло до 80 человек

На северо-востоке Колумбии вспыхнул вооруженный конфликт между ELN и бывшими членами FARC. По меньшей мере 80 человек погибли, 8000 стали беженцами, а президент прекратил мирные переговоры.

Новости Мира • 20 января, 03:55 • 30796 просмотра

Вооруженные столкновения в Колумбии: по меньшей мере 39 человек погибли на границе с Венесуэлой

В приграничном регионе Норте-де-Сантандер погибли по меньшей мере 39 человек из-за конфликтов между нелегальными вооруженными группами. Борьба за контроль над наркоторговлей привела к приостановке мирных переговоров с ELN.

Новости Мира • 18 января, 01:20 • 30344 просмотра

МИД отреагировал на заявления Мадуро о задержании в Венесуэле "наемников из Украины"

Венесуэльские власти не располагают информацией об украинском гражданстве задержанных лиц, о которых заявлял Мадуро. МИД Украины проверяет информацию через дипломатические каналы и послов-партнеров.

политика • 10 января, 13:36 • 27077 просмотра

Мадуро заявил о задержании иностранцев, среди которых украинцы

Президент Венесуэлы сообщил о задержании семи «наемников» - двух американцев и пяти человек из Украины и Колумбии. Мадуро не предоставил доказательств обвинений, заявив лишь о «высококалиберных» специалистах.

Новости Мира • 8 января, 03:53 • 24101 просмотра