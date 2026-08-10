Число жертв землетрясения в Колумбии возросло до 74 — CNN

По меньшей мере 74 человека погибли в результате мощного землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло сегодня в Колумбии, согласно данным CNN, основанным на предварительных сообщениях губернаторов и мэров пострадавших районов, передает УНН.

Губернатор департамента Рисаральда в западно-центральной части Колумбии Хуан Диего Патиньо заявил радиостанции BluRadio, что департамент стал одним из основных источников смертельных случаев, и на данный момент там подтверждена гибель по меньшей мере 40 человек.

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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на глубине 103 км в провинции Чоко, сообщила геологическая служба страны.

Мэр города Перейра, расположенного в кофейном регионе Колумбии, заявил, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере 18 человек.

Это землетрясение произошло менее чем через два месяца после двух землетрясений, опустошивших север соседней Венесуэлы, в результате которых погибли более 6100 человек.

Эпицентр землетрясения в понедельник находился неподалеку от деревни Сан-Хосе-дель-Пальмар в провинции Чоко на тихоокеанском побережье страны.