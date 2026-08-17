Президент Колумбии попросил Трампа приостановить действие пошлин после разрушительного землетрясения

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Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой временно приостановить высокие пошлины на колумбийские товары, чтобы помочь стране восстановиться после мощного землетрясения, унесшего жизни по меньшей мере 289 человек. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

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Де ла Эсприэлья вступил в должность в начале августа, всего за несколько дней до землетрясения магнитудой 7,4. Во время президентской кампании его поддерживал Трамп, и новый глава Колумбии стремился подчеркнуть тесные отношения с Вашингтоном.

В субботу вечером де ла Эсприэлья сообщил, что поговорил с Трампом и поблагодарил его за помощь США после стихийного бедствия. Он также попросил американского президента рассмотреть возможность временной отмены пошлин для поддержки колумбийского бизнеса.

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Попросил его (Трампа — ред.) рассмотреть вопрос о временном приостановлении высоких тарифов, влияющих на колумбийские товары, чтобы оказать помощь нашим предпринимателям, переживающим очень тяжелые времена из-за последствий землетрясения — написал де ла Эсприэлья.

Администрация Трампа не сразу ответила на просьбу президента Колумбии. В то же время Государственный департамент США сообщил о выделении Колумбии 26,5 млн долларов помощи, в частности на продукты питания, жилье и медицинские принадлежности.

Землетрясение, произошедшее в понедельник, сильно повредило западные районы страны, в частности Перейру, Кали и Кибдо. Больше всего пострадали населенные пункты вдоль тихоокеанского побережья. Президент Колумбии объявил стихийное бедствие.

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По данным правительства, в результате землетрясения пострадали 3937 человек, 14 705 домов были разрушены, еще 81 536 — повреждены. Власти также сообщили о 143 пропавших без вести, тогда как гражданские базы данных фиксируют значительно большее число пропавших.

В Кали спасатели продолжали поиски более 70 человек, пропавших без вести. Мэр города Алехандро Эдер заявил, что даже после более чем 120 часов поисковых работ спасатели не теряют надежды найти людей живыми.

Чудеса случаются. Мы работаем там, где, как мы знаем, все еще есть жертвы; мы работаем в надежде спасти людей живыми — сказал Эдер.

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