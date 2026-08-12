Колумбия объявляет чрезвычайное экономическое положение после мощного землетрясения
Киев • УНН
Правительство Колумбии планирует объявить чрезвычайное экономическое положение для оказания помощи пострадавшим от землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего 10 августа. Погибли более 250 человек, указ предоставит президенту временные полномочия.
Правительство Колумбии планирует объявить чрезвычайное положение в экономике для усиления помощи пострадавшим от мощного землетрясения, произошедшего 10 августа. Об этом заявил министр финансов Мигель Гомес во время выступления в Конгрессе, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
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Чрезвычайный указ предоставит президенту Абелардо де ла Эсприэлье временные полномочия принимать экономические и налоговые решения без предварительного одобрения Конгресса. Официальное объявление может быть опубликовано уже 11 августа после утверждения всем правительством.
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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в западной части Колумбии и вызвало масштабные разрушения. По последним данным, погибли более 250 человек, сотни получили ранения, а спасатели продолжают поиски людей под завалами.
Чрезвычайное положение позволит правительству быстрее направить средства на ликвидацию последствий стихийного бедствия и поддержку пострадавших регионов. Власти также рассматривают возможность привлечения финансирования Всемирного банка для экстренных нужд.
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