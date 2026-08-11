Персеиды достигнут пика в Украине уже этой ночью — когда и где смотреть на метеорный поток

Метеорный поток Персеиды достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа, и в этом году его будет особенно хорошо видно в Украине благодаря новолунию, которое не будет засвечивать небо. Об этом сообщает NBC News, а также астрономические ресурсы, пишет УНН.

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Персеиды наблюдаются ежегодно примерно с середины июля до конца августа, когда Земля проходит сквозь поток обломков кометы 109P/Свифта—Туттля. Частицы пыли и другого материала входят в атмосферу на большой скорости и сгорают, образуя яркие следы, которые называют "падающими звездами". Пик активности в 2026 году приходится на ночь с 12 на 13 августа.

В этом году условия для наблюдения будут более благоприятными, чем обычно. Пик Персеид совпадает с новолунием, поэтому яркий свет Луны не будет мешать видеть более слабые метеоры. При темном небе и благоприятной погоде можно увидеть десятки метеоров в час, а при идеальных условиях их количество может приближаться к 100.

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В Украине лучше всего наблюдать за Персеидами после полуночи, когда метеорный поток становится активнее. Больше всего шансов увидеть падающие звезды будет во второй половине ночи — ближе к рассвету. Для наблюдения не нужны телескоп или бинокль: лучше смотреть невооруженным глазом, чтобы охватить как можно большую часть неба.

Как увидеть Персеиды в Украине

Для наблюдения стоит уехать как можно дальше от городов, уличного освещения и других источников светового загрязнения. Лучше всего подойдет открытое место с широким обзором неба. Перед наблюдением желательно дать глазам как минимум 15-20 минут на адаптацию к темноте и не использовать яркий экран смартфона.

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Непосредственно смотреть на созвездие Персея необязательно. Именно там расположен радиант потока — точка, из которой метеоры кажутся вылетающими, однако отдельные вспышки могут появляться на значительной части неба. Поэтому лучшая тактика — лечь или сесть так, чтобы видеть как можно большую часть неба, и наблюдать в течение длительного времени.

12 августа Украина также попадет в зону видимости частичного солнечного затмения. В Киеве оно начнется примерно в 20:14, достигнет максимума около 20:18 и завершится около 20:23 по киевскому времени. Полной фазы затмения в Украине не будет.

После завершения затмения можно дождаться темноты и перейти к наблюдению за Персеидами. Метеорный поток будет оставаться активным и после пика, однако ночь с 12 на 13 августа считается лучшим временем для его наблюдения в 2026 году.

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