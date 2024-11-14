Уникальный звездопад Леониды: когда украинцы увидят небесное шоу

В пределах ноября жители Украины смогут наблюдать один из самых ярких звездопадов года - метеорный дождь Леониды. Об этом сообщает EarthSky, передает УНН.

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По информации, пик его активности ожидается с 16 по 18 ноября, когда количество метеоров будет максимальным.

Звездопад Леониды образуется остатками кометы Темпеля-Туттля, частицы которой, попадая в атмосферу Земли, создают незабываемое зрелище на осеннем небе. Название потока связано с созвездием Льва, из которого, на первый взгляд, "вылетают" метеоры.

Леониды отличаются высокой скоростью - до 71 км/с, и обычно можно увидеть до 15 метеоров в час. Раз в 33 года, когда комета приближается к Земле, поток становится чрезвычайно интенсивным, иногда превращаясь в "метеорную бурю".

Последний такой феномен наблюдался в 2001 году, и он остается одним из самых впечатляющих событий в мире астрономии.

Метеорный дождь Леониды: когда и как можно увидеть звездопад