Правительство уточнило правила работы для бизнеса во время тревоги жёлтого уровня и продлило до 4 июня 2027 года переходный период в отношении укрытий. Об этом УНН пишет со ссылкой на Минэкономики.

Детали

"Кабинет министров утвердил разработанные Минэкономики совместно с бизнесом изменения в постановления №1092 и №138, которые определяют условия работы предприятий во время воздушных тревог", - говорится в сообщении.

Решение, как отмечается, учитывает рекомендации Верховной Рады: 24 ноября народные депутаты приняли постановления № 16191 и № 16207 относительно работы бизнеса во время жёлтого уровня угрозы.

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Переходный период продлили - какие требования к бизнесу действуют сейчас

"Переходный период для выполнения требований по защите работников и посетителей продлится до 4 июня 2027 года, а сами требования теперь зависят от количества людей на объекте", - отметили в министерстве.

Правительство, как подчёркивается, "заинтересовано в том, чтобы бизнес работал, и принятые изменения направлены именно на это". "До июня 2027 года будут продолжаться консультации с бизнесом и народными депутатами, чтобы выработать долгосрочное решение в интересах людей и бизнеса. При этом безопасность людей остаётся безусловным приоритетом. Это общая ответственность государства и бизнеса. Поэтому просьба к предпринимателям оборудовать укрытия в случаях, когда это возможно и целесообразно. Такой подход является разумным компромиссом и проявлением партнёрства государства и бизнеса", - отметили в Минэкономики.

Постановление №1092, как указано, различает два уровня сигнала "Воздушная тревога": жёлтый - угроза дронов, красный - ракетная, ракетно-дроновая или массированная дроновая угроза. Принятые изменения касаются только работы бизнеса во время тревоги жёлтого уровня. Правила работы во время красного уровня не изменились.

"Предприятия, которые до 4 декабря 2026 года не обеспечили доступ к укрытию или безопасному пространству, могут работать во время жёлтого уровня угрозы до 4 июня 2027 года включительно при условии согласия работников и внедрения организационных мер безопасности. За это время бизнес должен принять меры для выполнения требований, указанных в постановлении", - сообщили в министерстве.

Подтверждением подготовки, как отмечается, могут быть, в частности:

приказ о плане мероприятий;

меморандум или протокол о намерениях с балансодержателем укрытия, предварительный договор с подрядчиком;

документы о техническом обследовании, проектировании или заказе мобильного укрытия.

"Достаточно одного такого документа. Его хранят на предприятии и никуда не подают. Для работы с 5 декабря документ не обязателен, однако его стоит подготовить в течение переходного периода: он подтверждает, что предприятие готовится выполнить требования", - разъяснили в Минэкономики.

Какие именно требования необходимо выполнить, зависит от того, сколько людей может одновременно находиться на объекте. "Считают всех вместе: работников, клиентов, гостей и других посетителей. Количество определяют по проектной или эксплуатационной вместимости объекта; если её нет, считают работников наибольшей смены плюс максимальное количество клиентов одновременно. Например, кофейня с 5 работниками и 30 местами для гостей относится к категории от 21 до 99 человек", - говорится в сообщении.

В зависимости от этого количества объекты делят на три категории:

до 20 человек: укрытие не требуется. Достаточно согласия работников, оповещения о тревоге, информирования о ближайших укрытиях, возможности для людей воспользоваться ими и организационных мер безопасности, в частности определения помещения с наименьшим риском поражения. Этот режим действует постоянно, в том числе и после 4 июня 2027 года;

от 21 до 99 человек: требуется один из трех вариантов защиты. Первый — укрытие, собственное или другое, в пределах пешеходной доступности. Второй — безопасное пространство, то есть наиболее защищенная зона в помещении или здании. Его защитные свойства должны быть подтверждены расчетами: оно должно защищать от взрывной волны, обломков и поражающих элементов дронов. Третий — помещение с наименьшим риском поражения по правилу двух стен, если до укрытия невозможно своевременно и безопасно добраться. Каждый из трех вариантов действует и после 4 июня 2027 года;

от 100 человек (например, торгово-развлекательные центры): требуется доступ к укрытию, собственному или другому, в пределах пешеходной доступности, за исключением описанных ниже случаев. Укрытие должно быть готово к использованию, а мест в нем должно хватать для всех работников и посетителей, которые могут одновременно находиться на объекте. Безопасное пространство или помещение с наименьшим риском поражения для таких объектов не подходит.

Помещение с наименьшим риском поражения — это, как указано, наиболее защищенное внутреннее помещение здания, в частности отделенное от внешних стен и окон как минимум двумя капитальными стенами (правило двух стен). Где расположено такое помещение, сколько людей может в нем находиться и как им пользоваться, определяет руководитель предприятия или балансодержатель здания.

Укрытие не обязательно должно быть собственным. Компания может использовать укрытие независимо от того, кому оно принадлежит, в том числе за пределами своего объекта. Условия: до него действительно можно добраться во время тревоги, в нем достаточно мест и оно расположено в пределах пешеходной доступности:

до 300 метров для многоэтажной застройки (от 3 этажей), застройки повышенной этажности и высотной застройки, а также для предприятий, отнесенных к категориям гражданской защиты;

до 500 метров для средне- и малоэтажной застройки.

Расстояние рассчитывают по фактическому маршруту движения с учетом местности и рельефа. Одно укрытие может защищать работников и посетителей нескольких компаний, если мест хватает с учетом других людей, которым оно может понадобиться.

Для доступа к чужому укрытию во время тревоги отдельный договор с балансодержателем, то есть с организацией, на балансе которой находится укрытие, не требуется. Компания и балансодержатель совместно организуют доступ с учетом вместимости укрытия. Кто является балансодержателем, можно узнать у арендодателя или собственника здания. Отсутствие договора не является основанием для отказа работникам и посетителям во входе в укрытие.

Договор или иной письменный документ требуется, если несколько компаний договариваются о совместном использовании укрытия, в частности совместно содержат или оборудуют его.

Что будет после переходного периода

После 4 июня 2027 года без доступа к укрытию или безопасному пространству во время желтого уровня угрозы, как указывается, смогут работать три группы:

объекты, где одновременно может находиться до 20 человек: для них действуют упрощенные требования без ограничения срока;

предприятия, которые документально подтвердили, что обеспечить защиту невозможно: укрытие отсутствует в пределах пешеходной доступности, а оборудовать безопасное пространство не позволяют конструкция здания, плотность застройки, отсутствие подходящего земельного участка или невозможность проводить работы в арендованных помещениях, в частности без согласия собственника. Отдельное разрешение или заключение органа власти для этого не требуется. Исключение действует до устранения этих причин, а документы хранятся на предприятии;

те, кто обеспечивает население топливом, лекарствами, продуктами первой необходимости, а также почтовыми, логистическими и финансовыми услугами.

Если предприятие работает без укрытия или безопасного пространства — в переходный период, на объекте численностью до 20 человек или в порядке исключения — требуется согласие работников. Перед этим работодатель информирует их о рисках, наличии укрытия или безопасного пространства и порядке действий во время тревоги. Согласие оформляют одним из трех способов: протоколом собрания трудового коллектива, в письменной или электронной форме. Его предоставляют один раз; повторно оформлять его во время каждой тревоги не нужно. Согласие не ограничивает индивидуальные права работников и не является основанием для принудительного привлечения к работе в опасных условиях.

Во время тревоги работодатель должен незамедлительно сообщить о ней работникам и посетителям и обеспечить соблюдение персоналом порядка действий. В случае непосредственной опасности или изменения уровня угрозы работу прекращают.

Посетители находятся на объектах во время желтого уровня угрозы по собственному решению. Предприятие должно проинформировать их о порядке действий во время тревоги, существующих рисках и ближайших доступных укрытиях. При этом посетителей учитывают в общем количестве людей на объекте, и места в укрытии также рассчитывают с учетом их числа.

У входа или на внешней стене объекта размещают табличку с одной из следующих надписей: "Объект обеспечен укрытием", "Объект обеспечен безопасным пространством" или "Объект не обеспечен укрытием". Если предприятие использует помещение с наименьшим риском поражения, на табличке указывают "Объект не обеспечен укрытием". Размер таблички зависит от количества людей: 100 × 60 см — от 100 человек, 60 × 40 см — от 21 до 99 человек, не менее 30 × 20 см — до 20 человек. Если укрытие расположено за пределами объекта, на табличке указывают направление движения, расстояние, порядок доступа и адрес.

До 4 марта 2027 года областные и Киевская городская военные администрации проанализируют, как обеспечена защита работников и посетителей бизнеса, определят потребность в дополнительных укрытиях и проблемные вопросы и передадут эту информацию в Минэкономики и ГСЧС.

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