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Укрытия, отсрочка и новые требования: как Кабмин планирует изменить работу бизнеса во время воздушной тревоги

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Правительство планирует продлить переходный период и разрешить соседние укрытия. Требования к вместимости укрытий будут зависеть от количества людей.

Укрытия, отсрочка и новые требования: как Кабмин планирует изменить работу бизнеса во время воздушной тревоги

Кабинет министров готовит изменения в правила, согласно которым украинские предприятия могут продолжать работу во время воздушной тревоги жёлтого уровня. Бизнесу обещают больше времени для обустройства укрытий, разрешат использовать расположенные поблизости защитные сооружения, а требования свяжут с количеством людей на объекте. Об изменениях 29 октября сообщил премьер-министр Сергей Корецкий после представления предложений бизнес-ассоциациям. УНН рассказывает, какие правила уже действуют и к чему стоит готовиться предпринимателям.

Что означает "жёлтый" уровень воздушной тревоги

Распределение воздушных угроз на жёлтый и красный уровни правительство ввело в сентябре 2026 года постановлением №1092. Жёлтый уровень означает угрозу дронов, а красный объявляют в случае ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой опасности. Это разные режимы реагирования на атаки. Сигнал жёлтого уровня длится 30 секунд и может подаваться отдельно по районам. После изменения характера угрозы сообщение должно обновляться.

При жёлтом уровне предприятия могут продолжать деятельность, если обеспечивают предусмотренные законодательством условия защиты работников и посетителей. При красном уровне необходимо остановить работу и организовать переход людей в укрытие. Если же дроновая угроза перерастает в ракетную, предприятие должно реагировать на новый сигнал, не дожидаясь отдельного отбоя.

Следует понимать, что жёлтый цвет воздушной тревоги  не гарантирует полной безопасности: дроны и их обломки остаются опасными и могут покалечить и убить. Поэтому посетитель имеет право самостоятельно решить, оставаться ли в заведении во время жёлтой тревоги, но персонал обязан сообщить об угрозе и возможностях укрытия.

Почему правительство решило пересмотреть требования

Распределение тревог должно было предотвратить остановку торговли, производства и сферы услуг во время длительных дроновых угроз, сохранить рабочие места и доступ граждан к необходимым заведениям. Однако, по словам главы Кабмина, значительная часть предприятий даже не начала выполнять базовые требования по безопасности людей. Сколько именно таких объектов, правительство не уточнило.

Приоритет, как и прежде, - безопасность людей

- подчеркнул премьер-министр.

Кофейня на несколько столиков и крупный торгово-развлекательный центр имеют разные возможности. Часть бизнеса работает в арендованных помещениях без подвалов и не может самостоятельно проводить строительные работы. Поэтому правительство предлагает более гибкие условия.

Отсрочка: сколько времени получат предприниматели

Действующее постановление №1092, вступившее в силу 4 сентября, предусматривает трёхмесячный переходный период для объектов без укрытий. Работать в это время при жёлтом уровне можно по согласованию с трудовым коллективом. Первоначальный конечный срок - 4 декабря 2026 года.

29 октября правительство предложило продлить срок.

Отсрочка не означает отмену требований

- подчеркнул Корецкий.

До 4 марта 2027 года военные администрации должны собрать данные о выполнении требований. После этого Кабмин примет дальнейшие решения. Вместе с тем акцентируем, что по состоянию на 29 октября действующая редакция постановления №1092 содержит первоначальный трёхмесячный срок. Поэтому 4 марта нельзя автоматически считать новой юридически закреплённой датой для каждого предпринимателя. Необходимо дождаться официального опубликования соответствующих изменений.

Новые требования к бизнесу: сколько людей должно вмещать укрытие

Второе направление изменений - дифференциация требований в зависимости от количества работников и посетителей, которые одновременно находятся в помещении. При определении необходимой вместимости планируют учитывать не только штат предприятия, но и реальную нагрузку на объект. Так, в парикмахерской одновременно могут находиться несколько человек, а в супермаркете или ТРЦ - сотни. Соответственно, будут отличаться необходимое количество мест и организация перехода в укрытие.

Конкретные пороги численности, формулы расчёта вместимости и возможные исключения правительство ещё не обнародовало. Детали должны сообщить Минэкономики и Министерство внутренних дел. Поэтому называть определённый тип укрытия достаточным для конкретного количества людей пока преждевременно.

Обязательно ли бизнесу иметь собственное укрытие

Строить отдельное защитное сооружение на территории каждого магазина или офиса правительство не требует. Действующие правила предусматривают несколько решений:

  • защитное сооружение;
    • временное или постоянное укрытие;
      • сооружение двойного назначения;
        • безопасное пространство в здании.

          Правительство также предлагает прямо разрешить пользоваться укрытием за пределами предприятия, если оно расположено рядом и имеет достаточную вместимость. Для магазина, например, это может быть доступ к подземному укрытию неподалёку. Однако адреса на табличке недостаточно, если оно закрыто, переполнено или к нему невозможно беспрепятственно пройти.

          Отметим, что "безопасное пространство" не тождественно полноценному укрытию. Постановление определяет его как защищённую зону здания, оборудованную с учётом расчётов воздействия взрыва. Просто назвать коридор или склад таким пространством недостаточно.

          Как новые решения Кабмина повлияют на магазины, кафе и торговые центры

          Для магазинов, салонов красоты, кофеен и мастерских новые правила могут позволить обойтись без дорогостоящего строительства, если поблизости есть доступное укрытие. В то же время работники должны знать, как действовать при усилении угрозы.

          Для супермаркетов и ТЦ вопрос сложнее: в одном здании работают десятки арендаторов, а количество покупателей меняется в течение дня. Поэтому владельцу помещения и арендаторам целесообразно согласовать, кто отвечает за оповещение, указатели, доступ к укрытию и организованное перемещение посетителей.

          В кафе и ресторанах следует определить порядок действий кухни и официантов во время красной тревоги. Клиентам нужна понятная информация о маршруте к укрытию.

          Кто будет контролировать выполнение требований

          До 4 марта 2027 года, по сообщению правительства, военные администрации должны собрать информацию о том, как предприятия обеспечивают защиту людей. Это прежде всего этап оценки готовности бизнеса.

          Отдельного нового порядка проверок, перечня инспекторов или специальных штрафов именно за невыполнение требований жёлтого режима в предложениях, обнародованных 29 октября, нет. Также пока неизвестно, по какой единой форме администрации будут собирать сведения и будут ли для этого проводиться выездные проверки.

          За нарушение правил доступа к объектам фонда защитных сооружений или их содержания возможны предусмотренные законом санкции.

          Что предпринимателям нужно сделать уже сейчас

          Сначала стоит подсчитать максимальное одновременное количество работников и посетителей, а для общего укрытия - учесть также соседние заведения. После этого проверить его вместимость.

          Далее следует проверить маршрут к укрытию на практике: открыто ли оно, нет ли препятствий, смогут ли им воспользоваться маломобильные люди. Если помещение арендуется, необходимо согласовать с владельцем здания, кто обеспечивает доступ, информирование и содержание общих зон. Договорённости желательно зафиксировать письменно.

          Следующий шаг - наладить оповещение. Действующие нормы требуют доводить сигнал тревоги до работников и посетителей, определять порядок действий персонала и размещать на объекте информационную табличку размером 100 на 60 сантиметров о наличии укрытия, безопасного пространства или их отсутствии. Работникам стоит провести инструктаж и проверить, понятен ли алгоритм действий при жёлтом и красном уровнях. Полезно назначить ответственных за оповещение, открытие проходов и помощь посетителям, нуждающимся в сопровождении.

          Также следует следить за изменениями постановления №1092 и разъяснениями Минэкономики и МВД. Возможную отсрочку целесообразно использовать для обустройства защиты.

          Напомним

          Ранее мы объясняли, смогут ли работодатели заставлять работать во время "жёлтой" тревоги.

          Евгений Устименко

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