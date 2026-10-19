Чи зможуть роботодавці змушувати працювати під час "жовтої" тривоги: нові правила діятимуть вже з 4 грудня

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З 4 грудня підприємства без укриттів не зможуть працювати під час "жовтої" повітряної тривоги. Цього дня завершиться перехідний період, протягом якого підприємства без укриттів можуть продовжувати роботу за погодженням із трудовим колективом. Після цієї дати для роботи у звичайному режимі бізнес має забезпечити працівникам і відвідувачам належний захист.

Що це означатиме для працедавців і робітників на практиці, розібрався УНН.

Які правила діють під час повітряної тривоги зараз

Постанова Кабміну № 1092 від 4 вересня 2026 року запровадила диференційоване оповіщення про повітряні загрози. "Жовтий" рівень означає дронову загрозу, "червоний" — ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу.

Під час "жовтого" рівня підприємства можуть продовжувати діяльність, якщо на об’єкті є захисна споруда, тимчасове чи постійне укриття, споруда подвійного призначення або облаштований безпечний простір. Ці вимоги стосуються суб’єктів господарювання незалежно від форми власності. А для підприємств без укриттів уряд передбачив три місяці на підготовку, тому до 4 грудня вони можуть працювати під час дронової загрози за погодженням із трудовим колективом. Лише наказу керівника для цього недостатньо. А от після завершення перехідного періоду згода працівників уже не замінюватиме необхідних заходів захисту.

Що вважатимуть безпечним простором для роботи після 4 грудня

Будувати окреме капітальне сховище для того, щоб люди отримали можливість працювати безпечно, а роботодавець — не порушив законодавство, потрібно не завжди. Постанова № 1128 дозволяє у передбачених випадках облаштувати безпечний простір безпосередньо всередині будівлі. Водночас звичайний коридор або кімната без вікон автоматично не стануть укриттям. Йдеться про найбільш захищені зони, здатні убезпечити людей від побічної дії засобів ураження та визначеного рівня надлишкового тиску вибухової хвилі. Відповідність приміщення цим вимогам має обґрунтовуватися конкретними розрахунками.

Крім того, працедавець повинен визначити порядок дій персоналу під час тривоги та забезпечити своєчасне оповіщення працівників і відвідувачів. На вході, зовнішній стіні або огорожі об’єкта необхідно розмістити табличку розміром 100 на 60 сантиметрів із повідомленням про наявність укриття, безпечного простору або їх відсутність.

Чи може працівник відмовитися від небезпечної роботи під час повітряної тривоги

Навіть якщо трудовий колектив погодив роботу під час "жовтої" повітряної тривоги, це не позбавляє конкретного працівника права відмовитися від завдання, що загрожує його життю чи здоров’ю. Таке право за ним закріплює стаття 6 Закону України "Про охорону праці". Але для того, щоб відмова набула законної сили, про небезпеку робітникові необхідно негайно повідомити свого керівника.

Як працюватимуть лікарні під час "жовтого" та "червоного" рівня повітряної загрози - уряд дав відповідь

Що зміниться після 4 грудня для підприємств

Якщо підприємство не облаштує належного захисту, воно не зможе обґрунтовувати продовження звичайної роботи під час "жовтого" рівня небезпеки лише згодою колективу. За відсутності укриття або безпечного простору діяльність на час такої загрози доведеться призупиняти, за винятком випадків, для яких уряд визначив окремий порядок.

Якщо під час атаки працівники постраждають, обставини події та виконання роботодавцем обов’язків з охорони праці перевірять. Звичайно, що сам факт удару зс рф по підприємству не ляже провиною на плечі керівництва. Але й колективне погодження не звільнить його від відповідальності за порушення правил безпеки під час роботи.

Нагадаємо

У середині вересня в Україні визначили правила роботи залізниці під час повітряної загрози. За жовтого рівня поїзди та посадка пасажирів дозволені. За червоного рівня посадку припиняють, а людей переводять в укриття.