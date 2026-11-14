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Генерал-майор СБУ Дука готовий публічно свідчити у справі НАБУ

Київ • УНН

 • 1858 перегляди

Сергій Дука закликав створити парламентську комісію для перевірки антикорупційних органів і заявив про готовність публічно свідчити.

Генерал-майор СБУ Дука готовий публічно свідчити у справі НАБУ

Генерал-майор СБУ, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності Сергій Дука підтвердив готовність надати свідчення у публічному форматі. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.

Деталі

Дука закликав Верховну Раду України розглянути питання створення Тимчасової слідчої комісії для всебічного та об’єктивного вивчення діяльності антикорупційних органів, зокрема "перевірки обставин, які можуть свідчити про використання їхньої діяльності в інтересах держави-агресора".

За його словами, в інформаційному просторі України "відбувається добре спланована і заздалегідь зрежисована інформаційно-політична спецоперація".

Її метою є дискредитація вищого політичного керівництва України, ключових державних відомств, які відповідають за забезпечення безпеки і дотримання конституційного ладу в Україні.  Я займався протидією російським спецслужбам і знаю, як вони працюють. Мета таких дій - підірвати довіру до держави та послабити Україну під час війни та під час переговорів

- йдеться в його дописі.

Також Дука звернувся до Президента України, Верховної Ради України та Голови СБУ з проханням дати невідкладну політичну і правову оцінку ситуації.

Контекст

4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття ймовірної злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному наданні неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Одним із фігурантів операції "Карфаген" став генерал-майор СБУ Сергій Дука. Йому інкримінують участь у злочинній організації. Сам генерал свою провину заперечує.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 65 млн грн. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали на значно більшій сумі – 100 млн грн.

Сам генерал-майор під час судового засідання заявляв, що не має можливості самостійно сплатити таку заставу, та заперечував намір переховуватися від слідства.

Після рішення суду співробітники СБУ почали збирати кошти на підтримку генерал-майора. 13 листопада необхідна сума застави була зібрана і Сергія Дуку звільнили з СІЗО. Напередодні підтримку Сергію Дуці висловили й співробітники СБУ, які захищають незалежність України на фронті. Вони записали відеозвернення до генерала, в якому повідомили, що долучилися до збору коштів на заставу безпосередньо з передової.

Євген Устименко

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