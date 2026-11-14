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Генерал-майор СБУ Дука готов публично свидетельствовать по делу НАБУ

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Сергей Дука призвал создать парламентскую комиссию для проверки антикоррупционных органов и заявил о готовности публично свидетельствовать.

Генерал-майор СБУ Дука готов публично свидетельствовать по делу НАБУ

Генерал-майор СБУ, бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности Сергей Дука подтвердил готовность дать показания в публичном формате. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

Детали

Дука призвал Верховную Раду Украины рассмотреть вопрос о создании Временной следственной комиссии для всестороннего и объективного изучения деятельности антикоррупционных органов, в частности "проверки обстоятельств, которые могут свидетельствовать об использовании их деятельности в интересах государства-агрессора".

По его словам, в информационном пространстве Украины "происходит хорошо спланированная и заранее срежиссированная информационно-политическая спецоперация".

Ее целью является дискредитация высшего политического руководства Украины, ключевых государственных ведомств, отвечающих за обеспечение безопасности и соблюдение конституционного строя в Украине.  Я занимался противодействием российским спецслужбам и знаю, как они работают. Цель таких действий — подорвать доверие к государству и ослабить Украину во время войны и во время переговоров

— говорится в его сообщении.

Также Дука обратился к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Главе СБУ с просьбой дать безотлагательную политическую и правовую оценку ситуации.

Контекст

4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции "Карфаген" стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему вменяют участие в преступной организации. Сам генерал свою вину отрицает.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на значительно большей сумме — 100 млн грн.

Сам генерал-майор во время судебного заседания заявил, что не имеет возможности самостоятельно внести такой залог, и отрицал намерение скрываться от следствия.

После решения суда сотрудники СБУ начали собирать средства в поддержку генерал-майора. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуку освободили из СИЗО. Накануне поддержку Сергею Дуке выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеообращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.

Евгений Устименко

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