За генерал-майора СБУ Сергія Дуку внесли всю суму застави

Генерал-майор СБУ Сергій Дука в залі суду

За генерал-майора Служби безпеки України Сергія Дуку, якого Вищий антикорупційний суд взяв під варту в межах операції "Карфаген", внесли заставу в повному обсязі. Йдеться про 65 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат генерала Юрій Сухов. До збору коштів долучилися колеги Дуки зі спецслужби та його побратими, які записали відеозвернення з бойових позицій, пише УНН.

Деталі

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 65 млн грн. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали на значно більшій сумі – 100 млн грн.

Сам генерал під час судового засідання заявляв, що не має можливості самостійно сплатити таку заставу, та заперечував намір переховуватися від слідства.

Після рішення суду співробітники СБУ почали збирати кошти на підтримку генерал-майора. Вже 10 листопада прокурор САП Микола Карась повідомив, що на рахунок ВАКС надійшли 44 млн грн від 1113 платників. Станом на вечір 12 листопада, за даними суду, сума внесених коштів зросла до 60,7 млн грн. Тепер, за повідомленням адвоката Юрія Сухова, необхідні 65 млн грн зібрано повністю.

Військові записали відеозвернення на підтримку Дуки

Підтримку Сергію Дуці висловили й співробітники СБУ, які захищають незалежність України на фронті. Вони записали відеозвернення до генерала, в якому повідомили, що долучилися до збору коштів на заставу безпосередньо з передової.

"Пане генерале, ми на бойових, ще трохи і ми вас витягнемо звідти. Збираємо на заставу прямо на фронті, хоча банки протиправно блокують платежі. Ці гроші мали б бути спрямовані на забезпечення особового складу броньою та автотранспортом. Але походу САПу видніше, що йому робити і яку заставу ставити, сидячи в теплому кабінеті.Ми з вами і відстоїмо вашу честь, виконуємо бойові завдання разом, а ті, хто паплюжить імідж служби, імідж офіцерів, сидячи в теплих телестудіях та кабінетах і кажучи про тилове якесь СБУ, завжди можуть приїхати і допомогти. У нас на балачки часу нема, у нас є час на війну та на захист нашої держави і незалежності. Стоїмо разом, маємо честь до перемоги!",– сказав у відео військовий.

Водночас збір застави не обійшовся без інформаційних спекуляцій. Прокремлівські ресурси використали інформації про загальний збір співробітниками СБУ для поширення фейку про нібито примусові внески.

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При цьому російська пропаганда використала не лише тему застави, а й саме затримання Дуки для інформаційних атак. Прокремлівські медіа поширювали спекуляції про нібито "чистки" в українських спецслужбах, втручання Заходу та внутрішню боротьбу за владу, намагаючись надати розслідуванню політичного змісту.

Нагадаємо

4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття ймовірної злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному наданні неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Одним із фігурантів операції "Карфаген" став генерал-майор СБУ Сергій Дука. Йому інкримінують участь у злочинній організації. Сам генерал свою провину заперечує.

Раніше адвокат Юрій Сухов опублікував відкритий лист Сергія Дуки із СІЗО. У зверненні генерал заявив, що присвятив службі Україні 26 років, значну частину яких займався організацією та проведенням спеціальних операцій.

Крім того, Дука пояснив, що його контакти з особами з кримінального середовища були пов’язані з виконанням оперативних завдань, а не участю у злочинній організації. Генерал також зазначив, що вбачає у діях окремих представників антикорупційних органів спробу зведення особистих рахунків. Він закликає оцінювати його діяльність на підставі доказів, а не гучних заголовків.

У листі генерал окремо подякував тим, хто долучився до збору застави.

"Я дякую побратимам за підтримку. Дякую кожному, хто долучився до збору коштів на абсурдну заставу. Я доведу свою невинуватість. Захищатиму свою честь", – написав Дука.