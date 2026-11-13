За генерал-майора СБУ Сергея Дуку внесли всю сумму залога

Генерал-майор СБУ Сергей Дука в зале суда

За генерал-майора Службы безопасности Украины Сергея Дуку, которого Высший антикоррупционный суд взял под стражу в рамках операции «Карфаген», внесли залог в полном объёме. Речь идёт о 65 миллионах гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат генерала Юрий Сухов. В сборе средств приняли участие коллеги Дуки по спецслужбе и его боевые товарищи, которые записали видеообращение с боевых позиций, пишет УНН.

Детали

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на значительно большей сумме — 100 млн грн.

Сам генерал во время судебного заседания заявил, что не имеет возможности самостоятельно внести такой залог, и отрицал намерение скрываться от следствия.

После решения суда сотрудники СБУ начали собирать средства в поддержку генерал-майора. Уже 10 ноября прокурор САП Николай Карась сообщил, что на счёт ВАКС поступили 44 млн грн от 1113 плательщиков. По состоянию на вечер 12 ноября, по данным суда, сумма внесённых средств выросла до 60,7 млн грн. Теперь, по сообщению адвоката Юрия Сухова, необходимые 65 млн грн собраны полностью.

Военные записали видеообращение в поддержку Дуки

Поддержку Сергею Дуке выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеообращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.

"Господин генерал, мы на боевых позициях, ещё немного — и мы вытащим вас оттуда. Собираем на залог прямо на фронте, хотя банки противоправно блокируют платежи. Эти деньги должны были быть направлены на обеспечение личного состава бронёй и автотранспортом. Но, видимо, САПу виднее, что ему делать и какой залог назначать, сидя в тёплом кабинете.Мы с вами и отстоим вашу честь, выполняем боевые задачи вместе, а те, кто порочит имидж службы, имидж офицеров, сидя в тёплых телестудиях и кабинетах и говоря о каком-то тыловом СБУ, всегда могут приехать и помочь. У нас нет времени на разговоры, у нас есть время на войну и защиту нашего государства и независимости. Стоим вместе, имеем честь до победы!" — сказал в видео военнослужащий.

В то же время сбор залога не обошёлся без информационных спекуляций. Прокремлёвские ресурсы использовали информацию об общем сборе средств сотрудниками СБУ для распространения фейка о якобы принудительных взносах.

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При этом российская пропаганда использовала не только тему залога, но и само задержание Дуки для информационных атак. Прокремлёвские СМИ распространяли спекуляции о якобы «чистках» в украинских спецслужбах, вмешательстве Запада и внутренней борьбе за власть, пытаясь придать расследованию политический подтекст.

Напомним

4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции «Карфаген» стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему инкриминируют участие в преступной организации. Сам генерал свою вину отрицает.

Ранее адвокат Юрий Сухов опубликовал открытое письмо Сергея Дуки из СИЗО. В обращении генерал заявил, что посвятил службе Украине 26 лет, значительную часть которых занимался организацией и проведением специальных операций.

Кроме того, Дука объяснил, что его контакты с лицами из криминальной среды были связаны с выполнением оперативных задач, а не с участием в преступной организации. Генерал также отметил, что усматривает в действиях отдельных представителей антикоррупционных органов попытку сведения личных счётов. Он призывает оценивать его деятельность на основании доказательств, а не громких заголовков.

В письме генерал отдельно поблагодарил тех, кто присоединился к сбору залога.

"Я благодарю побратимов за поддержку. Спасибо каждому, кто присоединился к сбору средств на абсурдный залог. Я докажу свою невиновность. Буду защищать свою честь", – написал Дука.