Обмеження Starshield в Україні тривають – російські дрони стало складніше перехоплювати біля фронту
Київ • УНН
Обмеження Starshield діють в Україні п’ятий день і мають масовий характер. російські реактивні дрони перехоплюють лише над українською територією.
В Україні вже п'ятий день діють обмеження швидкості супутникового зв'язку Starshield, які ускладнюють перехоплення російських реактивних безпілотників поблизу лінії фронту. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу після розмови з тимчасовим повіреним у справах України в США Денисом Сєніком, пише УНН.
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За словами українського дипломата, проблеми зі зв'язком мають масовий характер і спостерігаються на різних напрямках.
Українські військові щодня перевіряють роботу Starshield, однак результати залишаються однаковими – обмеження продовжують діяти.
Через це українські сили, за словами Сєніка, можуть перехоплювати російські реактивні дрони лише після того, як вони залітають на підконтрольну Україні територію.
Це дає росіянам більше важелів, яких вони досі не мали
Starshield – супутникова система компанії SpaceX, створена для потреб державних структур і військових. Вона використовує технології Starlink, але орієнтована на захищений зв'язок та виконання оборонних завдань.
Причини обмежень і терміни повного відновлення роботи системи наразі невідомі.
Обмеження зберігаються - Зеленський доручив Міноборони та МЗС поговорити із США про Starshield13.11.26, 21:37 • 3484 перегляди