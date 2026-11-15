Ограничения Starshield в Украине продолжаются — российские дроны стало сложнее перехватывать у фронта

В Украине уже пятый день действуют ограничения скорости спутниковой связи Starshield, которые затрудняют перехват российских реактивных беспилотников вблизи линии фронта. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу после разговора с временным поверенным в делах Украины в США Денисом Сени́ком, пишет УНН.

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По словам украинского дипломата, проблемы со связью имеют массовый характер и наблюдаются на разных направлениях.

Украинские военные ежедневно проверяют работу Starshield, однако результаты остаются прежними — ограничения продолжают действовать.

Из-за этого украинские силы, по словам Сеника, могут перехватывать российские реактивные дроны только после того, как они залетают на подконтрольную Украине территорию.

Это дает россиянам больше рычагов, которых у них до сих пор не было — подчеркнул дипломат.

Starshield — спутниковая система компании SpaceX, созданная для нужд государственных структур и военных. Она использует технологии Starlink, но ориентирована на защищенную связь и выполнение оборонных задач.

Причины ограничений и сроки полного восстановления работы системы в настоящее время неизвестны.

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