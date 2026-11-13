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Після нових збоїв Starshield обмеження швидкості зберігається, чітких пояснень немає - Зеленський
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Обмеження зберігаються - Зеленський доручив Міноборони та МЗС поговорити із США про Starshield

Київ • УНН

 • 354 перегляди

Україна повідомляє про збереження обмежень швидкості Starshield на фронті й окупованих територіях. Зеленський очікує відновлення швидкості.

Обмеження зберігаються - Зеленський доручив Міноборони та МЗС поговорити із США про Starshield
Володимир Зеленський

Україна продовжує стикатися з обмеженнями швидкості роботи супутникового зв’язку Starshield уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони та МЗС обговорити це питання з американською стороною, передає УНН.

Сьогодні міністр оборони та Головнокомандувач Збройних Сил України доповідали по ситуації із Старшилдом: обмеження швидкості, на жаль, ці обмеження зберігаються. Вздовж всієї лінії фронту і на тимчасово окупованій території України. Я очікую, що Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ з усіма структурами в Америці проговорять це питання. Тимчасово окупована територія України є нашою, нашою суверенною територією, і обмеження швидкості там – це дуже, дуже поганий сигнал. Це обмежує нашу здатність перехоплювати реактивні "шахеди" та протидіяти іншим дронам, і також це дає сигнал Росії, що Америка начебто може ставитись інакше до нашої тимчасово окупованої землі. Розраховуємо на відновлення швидкості 

– заявив Президент під час вечірнього відеозвернення.

Нагадаємо

У ЄС закликали SpaceX терміново відновити роботу Starshield в Україні. Повідомлення про системні обмеження швидкості назвали неприйнятними. 

Алла Кіосак

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