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Помер Євген Шах - народний артист і український "голос" Дамблдора

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У 80 років помер актор Театру Франка Євген Шах. Він зіграв у 56 проєктах і озвучив професора Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера.

Помер Євген Шах - народний артист і український "голос" Дамблдора

У віці 80 років помер Євген Шах, український актор театру, озвучення, дубляжу, кіно і телебачення. Про це повідомила пресслужба Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, де він працював, передає УНН.

Деталі

Є люди, чия присутність робить життя світлішим - не гучними словами чи великими жестами, а своєю добротою, щирістю, умінням бути поруч, підтримати, розсмішити, подарувати тепло навіть у найважчі дні. Саме таким ми назавжди запам’ятаємо нашого друга та колегу, народного артиста України Євгена Шаха

- йдеться в дописі.

Додатково

Євген Шах народився 9 лютого 1946 року в селищі Куликів Львівської області, де також народився інший відомий український актор - Богдан Ступка (1941-2012). Він закінчив драматичну студію при Театрі Франка, а згодом - Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

На сцені Театру Франка Шах працював із 1966 року. Він грав у виставах "Мартин Боруля", "Ревізор", "Брати Карамазови", "Майстер і Маргарита", "Тев'є-Тевель", "Дядя Ваня", "Украдене щастя".

Брав участь в українському дубляжі "Зоряних війн: Останні джедаї" та мультфільму "Історія іграшок 4". Найвідоміша робота в українському дубляжі - голос професора Албуса Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера.

Також він дублював персонажів у фільмах "Людина-павук 3: Ворог у тіні", "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" тощо. Загалом взяв участь у 56 проєктах як актор та актор дубляжу.

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