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Умер Евгений Шах - народный артист и украинский "голос" Дамблдора

Киев • УНН

 • 2158 просмотра

В возрасте 80 лет умер актер Театра Франка Евгений Шах. Он сыграл в 56 проектах и озвучил профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере.

Умер Евгений Шах - народный артист и украинский "голос" Дамблдора

В возрасте 80 лет умер Евгений Шах, украинский актёр театра, озвучивания, дубляжа, кино и телевидения. Об этом сообщила пресс-служба Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, где он работал, передаёт УНН.

Детали

Есть люди, чьё присутствие делает жизнь светлее — не громкими словами или большими жестами, а своей добротой, искренностью, умением быть рядом, поддержать, рассмешить, подарить тепло даже в самые тяжёлые дни. Именно таким мы навсегда запомним нашего друга и коллегу, народного артиста Украины Евгения Шаха

— говорится в сообщении.

Дополнительно

Евгений Шах родился 9 февраля 1946 года в посёлке Куликов Львовской области, где также родился другой известный украинский актёр — Богдан Ступка (1941–2012). Он окончил драматическую студию при Театре Франко, а позднее — Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

На сцене Театра Франко Шах работал с 1966 года. Он играл в спектаклях "Мартин Боруля", "Ревизор", "Братья Карамазовы", "Мастер и Маргарита", "Тевье-Тевель", "Дядя Ваня", "Украденное счастье".

Участвовал в украинском дубляже "Звёздных войн: Последние джедаи" и мультфильма "История игрушек 4". Самая известная работа в украинском дубляже — голос профессора Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере.

Также он дублировал персонажей в фильмах "Человек-паук 3: Враг в отражении", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и других. Всего принял участие в 56 проектах как актёр и актёр дубляжа.

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