Умер Вячеслав Брюховецкий - Герой Украины и возродитель Киево-Могилянской академии
Киев • УНН
Умер Вячеслав Брюховецкий — Герой Украины, соучредитель Народного руха и возродитель Киево-Могилянской академии. Об этом сообщил Руслан Стефанчук.
Умер Вячеслав Брюховецкий — Герой Украины, один из основателей "Народного Руха Украины" и возродитель Киево-Могилянской академии. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 13 ноября, пишет УНН.
Ушел из жизни Вячеслав Брюховецкий — Герой Украины, один из основателей Народного руха Украины и человек, возродивший Киево-Могилянскую академию. Украина потеряла выдающегося интеллектуала, педагога и общественного деятеля, посвятившего жизнь развитию независимого государства
"Он верил, что будущее Украины начинается с образования, свободы мысли и ответственности за собственную страну. Его наследие — это люди, идеи и ценности, которые продолжают жить и работать на будущее нашего государства", — указал Стефанчук.
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Вячеслав Брюховецкий — украинский литературовед, педагог и общественный деятель, литературный критик, Герой Украины (2007), кавалер ордена "За заслуги" III степени (1997), лауреат премии имени Олексы Гирныка (2005), почетный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Главный инициатор возрождения Киево-Могилянской академии как современного высшего учебного заведения, построенного по образцу североамериканских университетов, впоследствии ректор и президент (1991—2007), с 2007 года — почетный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Член Союза писателей Украины (с 1982 года). Доктор филологических наук, кандидат педагогических наук; член Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.
Один из основателей (1 декабря 2011 года), до 2019 года участник инициативной группы "Первого декабря".