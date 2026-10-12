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Во Львове на 110-м году жизни умерла старейшая украинка, бывшая связная УПА Елена Рыбалко

Киев • УНН

 • 1648 просмотра

Елена Рыбалко, бывшая связная УПА и врач, умерла во Львове 9 октября на 110-м году жизни. Прощание состоится 12 октября.

Во Львове на 110-м году жизни умерла старейшая украинка, бывшая связная УПА Елена Рыбалко
Елена Рыбалко. Фото: city-adm.lviv.ua\r\n

Во Львове на 110-м году жизни умерла старейшая жительница Украины, бывшая связная УПА Елена Рыбалко. Об этом сообщили во Львовском городском совете вечером 11 октября, пишет УНН.

Во Львове на 110-м году жизни умерла выдающаяся львовянка, бывшая связная УПА — Елена Рыбалко

- указали в мэрии Львова.

"Елена Рыбалко посвятила жизнь медицине, помогала раненым повстанцам и пережила Голодомор. Была старейшей жительницей Украины. Как сообщила семья, земной путь госпожи Елены завершился в пятницу, 9 октября", - сообщили в городском совете.

Где состоится прощание

Прощание состоится в понедельник, 12 октября, в храме Успения Пресвятой Богородицы. Чин похорон начнется в 12:00. Елену Рыбалко похоронят на Яновском кладбище, в семейном склепе.

Что известно об Елене Рыбалко

Елена Рыбалко родилась 2 июня 1917 года на Винничине, где получила медицинское образование.

Ее отец, Кирилл Рыбалко, был воином Украинской Народной Республики и основателем Украинской автокефальной православной церкви. В 1937 году его расстреляла тройка НКВД за деятельность, направленную на возрождение украинской автокефальной церкви. Ее мать, последняя представительница украинской ветви графов Потоцких, умерла во время Второй мировой войны.

Елена Кирилловна пережила Голодомор 1932–1933 годов. В 1946 году она переехала во Львов, где посвятила свою жизнь врачебному делу.

Была направлена на работу во Львовскую область, где заняла должность главного врача Пустомытовской районной больницы.

Работая врачом, помогала раненым повстанцам. Медицине она посвятила почти всю свою жизнь, выйдя на пенсию в 89 лет.

Среди ее пациентов были известные деятели украинской культуры, науки и церкви, в частности Дмитрий Павлычко, Иван Крипякевич и Иосиф Кладочный.

В те сложные времена она не оставалась в стороне от борьбы украинского народа за свободу. Елена Кирилловна оказывала медицинскую помощь украинским повстанцам, проводила операции в убежищах Украинской повстанческой армии, рискуя собственной жизнью ради спасения других, указали во Львовском городском совете.

В возрасте 100 лет умер ветеран дивизии "Галичина" и УПА Зенон Врублевский02.10.2026, 12:45 • 4420 просмотров

Юлия Шрамко

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Украина
Львов