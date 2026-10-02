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В возрасте 100 лет умер ветеран дивизии "Галичина" и УПА Зенон Врублевский

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Во Львове умер деятель ОУН и ветеран дивизии "Галичина" и УПА Зенон Врублевский. Он пережил плен, советские лагеря и арест.

В возрасте 100 лет умер ветеран дивизии "Галичина" и УПА Зенон Врублевский

На 100-м году жизни умер деятель ОУН, ветеран дивизии "Галичина" Зенон Врублевский. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий 2 октября в Telegram, пишет УНН.

Почти столетие жизни. И какая это была жизнь! Подпольщик ОУН, воин дивизии "Галичина" и Украинской повстанческой армии. Прошел плен и советские лагеря. Боролся за Украину еще тогда, когда за саму мысль о ее независимости можно было заплатить свободой или жизнью

- написал Козицкий.

Более подробную информацию о похоронах сообщат позже.

Дополнение

Зенон Врублевский родился во Львове 17 марта 1927 года. В 16 лет бросил гимназию и тайно от родителей записался в дивизию "Галичина". Впоследствии был личным водителем полковника армии УНР Ивана Ремболовича. Во время боев в "Бродовском котле" попал в плен, его вывезли в концлагерь на Урале. После двух лет пребывания там ему удалось бежать. Во Львове наладил связи с подпольем ОУН.

Его арестовали в 1947 году и приговорили к 25 годам лишения свободы и 5 годам поражения в правах с конфискацией имущества. Наказание отбывал в тюрьмах и лагерях Свердловска, Караганды, Кемерова, Воркуты. После освобождения еще несколько лет был вынужден прожить в Воркуте. Во Львов вернулся в 1960 году.

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Ольга Розгон

Общество
Украина
Львов