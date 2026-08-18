Первого главу ОУН Евгена Коновальца перезахоронили на мемориальном кладбище

На Национальном военном мемориальном кладбище состоялась церемония перезахоронения первого председателя Организации украинских националистов полковника Евгения Коновальца, сообщил во вторник народный депутат Владимир Вятрович в социальных сетях, пишет УНН.

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"Для меня было большой честью принять участие не только в захоронении полковника Коновальца, но и во всём процессе его возвращения на украинскую землю. Благодарю всех причастных", — написал Вятрович и опубликовал фото.

В сети и СМИ появились фото и видео с церемонии, на которой присутствует Президент Украины Владимир Зеленский.

Прах Коновальца временно перезахоронят на военном мемориальном кладбище, а позднее — в пантеоне

Дополнение

О том, что останки первого председателя ОУН полковника Евгения Коновальца вернули в Украину, сообщалось 13 августа.

Останки Евгения Коновальца привезли в собор УГКЦ в Киеве