Прах Коновальца временно перезахоронят на военном мемориальном кладбище, а позднее — в пантеоне

Евгения Коновальца временно перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища, а впоследствии — в Украинском национальном пантеоне. Об этом сообщил глава Офиса Президента Кирилл Буданов, передает УНН.

После 88 лет на чужбине полковник Евгений Коновалец возвращается домой. Его имя десятилетиями пытались стереть, исказить или предать забвению. Враги свободной Украины боялись полковника при жизни — боятся и до сих пор. Вероятно, именно поэтому возвращение его праха на родную землю долгое время считали "несвоевременным"