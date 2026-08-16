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Прах Коновальца временно перезахоронят на военном мемориальном кладбище, а позднее — в пантеоне

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что прах полковника Евгения Коновальца возвращается в Украину спустя 88 лет. Его временно перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище, а позднее — в Украинском национальном пантеоне.

Прах Коновальца временно перезахоронят на военном мемориальном кладбище, а позднее — в пантеоне

Евгения Коновальца временно перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища, а впоследствии — в Украинском национальном пантеоне. Об этом сообщил глава Офиса Президента Кирилл Буданов, передает УНН

После 88 лет на чужбине полковник Евгений Коновалец возвращается домой. Его имя десятилетиями пытались стереть, исказить или предать забвению. Враги свободной Украины боялись полковника при жизни — боятся и до сих пор. Вероятно, именно поэтому возвращение его праха на родную землю долгое время считали "несвоевременным" 

- сообщил Буданов.

"С возвращением, полковник!" - в Киеве простились с Евгением Коновальцем14.08.26, 22:13 • 66820 просмотров

Глава ОП подчеркнул, что более века назад полковник Коновалец и его поколение взяли на себя ответственность завоевать независимое Украинское государство. Времена и обстоятельства изменились, но суть борьбы осталась неизменной: защита нашей свободы, суверенитета и права быть хозяевами на собственной земле. Сегодня уже новое поколение украинских защитников продолжает это дело, сохраняя строй в битве против того же врага.

Евгения Коновальца временно перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища, а впоследствии — в Украинском национальном пантеоне. Он мечтал увидеть сине-желтый флаг над свободным Киевом и посвятил этому всю свою жизнь. Лучшей данью его памяти станет сильная, суверенная Украина, которую в нынешней борьбе отстаиваем мы 

- резюмировал Буданов.

Прах первого председателя ОУН Евгена Коновальца вернули в Украину13.08.26, 15:55 • 3378 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Кирилл Буданов
Украина
Киев