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Прах Коновальця тимчасово перепоховають на військовому меморіальному кладовищі, а згодом - у пантеоні

Київ • УНН

 • 8840 перегляди

Глава Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що прах полковника Євгена Коновальця повертається в Україну після 88 років. Його тимчасово перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі, а згодом — в Українському національному пантеоні.

Прах Коновальця тимчасово перепоховають на військовому меморіальному кладовищі, а згодом - у пантеоні

Євгена Коновальця буде тимчасово перепоховано на території Національного військового меморіального кладовища, а згодом – в Українському національному пантеоні. Про це повідомив глава Офісу Президента Кирило Буданов, передає УНН

Після 88 років на чужині полковник Євген Коновалець повертається додому. Його ім’я десятиліттями намагалися стерти, спотворити чи віддати забуттю. Вороги вільної України боялися полковника за життя – бояться й досі. Мабуть, саме тому повернення його праху на рідну землю тривалий час вважали "не на часі" 

- повідомив Буданов.

"З поверненням, полковнику!" - у Києві попрощалися з Євгеном Коновальцем14.08.26, 22:13 • 68733 перегляди

Глава ОП наголосив, що понад століття тому полковник Коновалець та його покоління взяли на себе відповідальність здобути незалежну Українську Державу. Змінилися часи й обставини, але суть боротьби залишилася незмінною: захист нашої свободи, суверенітету та права бути господарями на власній землі. Сьогодні вже нове покоління українських захисників продовжує цю справу, тримаючи стрій у битві проти того самого ворога.

Євгена Коновальця буде тимчасово перепоховано на території Національного військового меморіального кладовища, а згодом – в Українському національному пантеоні. Він мріяв побачити синьо-жовтий прапор над вільним Києвом і присвятив цьому все своє життя. Найкращою шаною його пам’яті стане сильна, суверенна Україна, яку в нинішній боротьбі виборюємо ми 

- резюмував Буданов.

Прах першого голови ОУН Євгена Коновальця повернули в Україну13.08.26, 15:55 • 3474 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Кирило Буданов
Україна
Київ